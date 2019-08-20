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Партия «Nur Otan» начала поездки в регионы по программе «Еңбек»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Августа 2019, 05:08
Партия «Nur Otan» начала поездки в регионы по программе «Еңбек»

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Филиал партии «Nur Otan» Туркестанской области приступил к регулированию внутренних миграционных процессов и пропаганде переселения граждан с юга с избытком рабочей силы в северные регионы, где ее не хватает, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии «Nur Otan».

Первое собрание прошло в здании ЦОН города Арыс, которое открыл и вел первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев.

«По инициативе партии начата работа по разъяснению программы «Еңбек» среди населения специалистами ответственных государственных органов», - отметил Б.Тажибаев.

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Программа «Енбек» в Туркестанской области берет свое начало с 2015 года. До сегодняшнего дня переселилась 881 семья из 3377 человек, которые обеспечены социальной поддержкой со стороны государства. В целях стимулирования населения юга к переселению, представители из северных регионов в составе 10 рабочих групп с 173 предпринимателями и работодателями встречаются с местными жителями, проводят поэтапную разъяснительную работу.

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Также ежемесячно обновляются сведения о вакансиях в северных и восточных регионах и вносятся в базу данных районных и городских центров занятости. Только в I квартале текущего года было предложено около 3 тысяч рабочих мест.

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По выделенной республиканской квоте на 1706 человек на 2018 год из области переселились 455 семей – это 1768 человек, которые обеспечиваются субсидией для переселения. Большая доля переселенцев из области приходит на Сарыагашский (91 семья), Сайрамский (63 семьи), Мактааральский (75 семей) Ордабасинский (49 семей) районы.

По плану на 2019 год из области намечено переселение 427 семей (1608 человек). К настоящему времени в северные регионы переселились 284 семьи (911 человек).

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К 1 августа 2019 года из Туркестанской области переселились:

- 27 семей, 112 человек в Костанайскую область;

- 54 семьи, 104 человека в Восточно-Казахстанскую область;

- 147 семей, 415 человек в Северо-Казахстанскую область;

- 56 семей, 280 человек в Павлодарскую область.

Следует отметить, что участникам программы «Енбек» и членам их семьи – хозяину семьи и каждому ее члену предоставляется разовая материальная поддержка для переселения в размере 35 МРП (88375 тенге). Большая часть переселенных к сегодняшнему дню обеспечены жильем, а трудоспособные члены семьи – работой. Желающим открыть свое дело и заняться севом или животноводством предоставлены земли и свободные здания. Прибывшие на новое место обеспечиваются целевой материальной поддержкой (денежная помощь), назначенной государством в связи переселением.

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