Партия «Nur Otan» должна стать локомотивом всех реформ в Казахстане – мажилисмен Ерлан Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партия «Nur Otan» должна стать локомотивом всех реформ в Казахстане. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев был избран председателем партии «Nur Otan», но заявил, что в недалеком будущем может покинуть этот пост. Потому, что он должен быть выразителем интересов всех групп населения нашей страны. В то же время, как председатель партии, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил ряд задач. Во-первых, это коренная перезагрузка деятельности партии. Нужно работать с различными социальными, политическими, экономическими группами населения. Не должно быть никакого мессианства, партия должна стать выразителем интересов максимального количества социальных групп нашей страны. Нужно менять методы работы в регионах, избавляться от формализма, келейности, бюрократии. Надо работать с молодежью, особенно сельской. Партия должна стать локомотивом всех реформ, которые проводятся в нашей стране. В наше очень сложное время партия должна стать катализатором всех социально-экономических изменений, каждый член партии должен быть достоин этого звания. Если мы хотим изменений, мы должны начать эти изменения с себя», – сказал Е. Саиров.

Мажилисмен также напомнил, что Президент РК - председатель партии Касым-Жомарт Токаев призвал давать только такие обещания, которые выполнимы. Все предвыборные обещания должны быть реалистичными, и они должны оказывать положительный социально-экономический эффект для конкретных граждан страны.

«Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что фонд «Қазақстан халқына» является одним из инструментов создания климата социальной справедливости. И в этом отношении все крупные финансовые группы должны сейчас активизировать вливания средств в этот фонд. В целом, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что у партии есть своя роль в создании климата плюрализма мнений, то есть, партия должна эволюционировать в реальную политическую силу. Самое главное, работа депутатов от партии должна быть еще более открытой, депутаты должны больше работать с населением, чтобы иметь большой багаж личного авторитета. Тогда можно будет говорить о развитии института парламентаризма в нашей стране», – заключил депутат.

Напомним, сегодня решением внеочередного XXI Съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран Председателем партии «Nur Otan».