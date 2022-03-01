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Партия не должна увлекаться популизмом и обещать невыполнимое - Глава государства

1 Марта 2022 12:22
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Партия не должна увлекаться популизмом и обещать невыполнимое - Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нужно выполнить обещания, высказанные в электоральный период. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам внеочередного съезда партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В первую очередь нужно выполнить обещания, высказанные в электоральный период. Другое дело, партия не должна увлекаться популизмом и обещать невыполнимое, а затем бить по голове Премьер-Министра и членов его кабинета, требуя нужные цифры. Так рождается скепсис и недоверие людей к партии со всеми крайне негативными последствиями», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Все это вместе называется очковтирательством, которое прямым образом сказывается на социальном самочувствии людей и внутриполитической стабильности. Такое положение дел, тем более в условиях геополитической турбулентности, для нас абсолютно неприемлемо», - обратился во время внеочередного съезда партия Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, ранее Глава государства поддержал переименование партии « Nur Otan « в «Аманат».

Также Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередного съезда анонсировал новую программу политических реформ, о которой он объявит 16 марта.





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#Президент Казахстана   #Нур Отан   #Политические партии   #Политические реформы   #Политика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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