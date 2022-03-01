Новости
Партия должна на деле отстаивать интересы своих избирателей - Президент РК
1 Марта 2022 12:15
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что партия должна быть реально действующим и связующим звеном между властью и обществом во время внеочередного съезда партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеОб инициативах в рамках концепции «Открытая партия» рассказал Асхат Оралов Конструктивные предложения от населения будут собирать на сайте Мажилиса Законопроект по вопросам реформирования жилищной политики рассмотрит в ближайшее время Мажилис
«Третий момент - продвижение интересов граждан и открытость партии. Это крайне важная задача. Партия должна быть реально действующим, связующим звеном между властью и обществом, на деле отстаивать интересы своих избирателей», - заявил во время съезда партии Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, что Глава государства поддержал переименование партии «Nur Otan» в «Аманат». Также Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередного съезда анонсировал новую программу политических реформ, о которой объявит 16 марта.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Необходимо усилить партийный контроль - Асхат Оралов
- Об инициативах в рамках концепции «Открытая партия» рассказал Асхат Оралов
- Конструктивные предложения от населения будут собирать на сайте Мажилиса
- Законопроект по вопросам реформирования жилищной политики рассмотрит в ближайшее время Мажилис
- Решение о переименовании партии «Nur Otan» в «Аманат» принял съезд
- Как развивать первичные партийные организации, предложил Касым-Жомарт Токаев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047