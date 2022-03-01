Партия должна на деле отстаивать интересы своих избирателей - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что партия должна быть реально действующим и связующим звеном между властью и обществом во время внеочередного съезда партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Третий момент - продвижение интересов граждан и открытость партии. Это крайне важная задача. Партия должна быть реально действующим, связующим звеном между властью и обществом, на деле отстаивать интересы своих избирателей», - заявил во время съезда партии Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что Глава государства поддержал переименование партии «Nur Otan» в «Аманат». Также Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередного съезда анонсировал новую программу политических реформ, о которой объявит 16 марта.