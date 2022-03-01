+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 495 EUR 553.46
RUB 4.95 CNY 78.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Партия должна на деле отстаивать интересы своих избирателей - Президент РК

1 Марта 2022 12:15
Поделиться:
Партия должна на деле отстаивать интересы своих избирателей - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что партия должна быть реально действующим и связующим звеном между властью и обществом во время внеочередного съезда партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Необходимо усилить партийный контроль - Асхат Оралов
Об инициативах в рамках концепции «Открытая партия» рассказал Асхат Оралов Конструктивные предложения от населения будут собирать на сайте Мажилиса Законопроект по вопросам реформирования жилищной политики рассмотрит в ближайшее время Мажилис

«Третий момент - продвижение интересов граждан и открытость партии. Это крайне важная задача. Партия должна быть реально действующим, связующим звеном между властью и обществом, на деле отстаивать интересы своих избирателей», - заявил во время съезда партии Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что Глава государства поддержал переименование партии «Nur Otan» в «Аманат». Также Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередного съезда анонсировал новую программу политических реформ, о которой объявит 16 марта.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Политические партии   #Политические реформы   #Политика   #Съезд партии Аманат  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Необходимо усилить партийный контроль - Асхат Оралов
Об инициативах в рамках концепции «Открытая партия» рассказал Асхат Оралов
Конструктивные предложения от населения будут собирать на сайте Мажилиса
Законопроект по вопросам реформирования жилищной политики рассмотрит в ближайшее время Мажилис
Популярное
1 Переговоры России и Украины завершились
2 В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
3 Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «Аманат»
4 Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
5 Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека
6 Внутренняя паника среди населения оказывает давление на банк – эксперт о курсе тенге
Читайте также
Решение о переименовании партии «Nur Otan» в «Аманат» принял съезд
Как развивать первичные партийные организации, предложил Касым-Жомарт Токаев
Переговоры России и Украины завершились
В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «Аманат»
Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
Казахстан начал работу в Совете ООН по правам человека
Внутренняя паника среди населения оказывает давление на банк – эксперт о курсе тенге
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив