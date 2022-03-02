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Партия должна быть драйвером всех ключевых целей и задач - Бибигуль Нусипжанова

2 Марта 2022 18:26
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Партия должна быть драйвером всех ключевых целей и задач - Бибигуль Нусипжанова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заслуженный деятель РК, кавалер ордена «Құрмет», кандидат педагогических наук, профессор искусствоведения, проректор Казахской национальной академии хореографии Бибигуль Нусипжанова поддержала выступление Президента страны на внеочередном ХХІІ съезде правящей партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы живем в эпоху глобальных перемен во всем мире, в нашей же стране перемены начались с поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым стратегически важных задач по созданию Нового Казахстана. Все обновления, реформы, проводимые правительством предопределяют дальнейшую судьбу государства, и естественно, что партия власти должна быть драйвером, катализатором всех поставленных ключевых целей и задач. Уверена, что переименование партии в «AMANAT» не является самоцелью, а будет полностью соответствовать ее предназначению, содержанию и сакральному смыслу. Каждый член партии должен почувствовать, переосмыслить свою личную социальную ответственность перед обществом и подрастающим поколением. Я – за доверие, честность и сотрудничество, поэтому полностью поддерживаю открытые выборы на всех уровнях власти», - заявила спикер.

Отметим, 1 марта на внеочередном съезде правящей партии было принято решение о переименовании партии «Nur Otan» в «AMANAT».

Ранее был опубликован полный текст выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на внеочередном ХХІІ съезде партии «Nur Otan».


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#Нур Отан   #Съезд партии Аманат   #AMANAT  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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