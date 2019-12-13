Партия Бориса Джонсона получила большинство в британском парламенте

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Консервативная партия под руководством премьер-министра Бориса Джонсона выиграла абсолютное большинство на досрочных выборах в британский парламент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Подсчет голосов по итогам досрочных выборов в парламент все еще продолжается, но уже ясно, что партия под руководством премьер-министра Джонсона будет определять повестку дня в стране в ближайшем будущем.

На данный момент консерваторы уже гарантировали себе 337 депутатских мандатов из 650 мест в палате общин британского парламента.

BBC прогнозирует, что Борис Джонсон совсем скоро вернется на Даунинг-стрит.

Джонсон, в свою очередь, заявил, что победа партии на выборах даст ему мандат на то, чтобы «провести Brexit» и вывести Великобританию из Европейского Союза уже в следующем месяце.

Лидер лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что не будет бороться на будущих выборах.

Политический обозреватель BBC News Ник Эрдли отмечает, что результат досрочных выборов поразил даже самих членов Консервативной партии. Их победа означает, что Brexit произойдет уже в следующем месяце, как и планировал премьер-министр Борис Джонсон.