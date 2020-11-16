Партия «Ауыл» предлагает выделить селам средства за счет сокращения неэффективных программ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Анас Баккожаев призвал выделить средства на развитие сел за счет сокращения неэффективных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время проведения партией опроса «Ел аманаты» население жаловалось на качество дорог, проблемы с питьевой водой в селе. Существует несколько способов решения этих проблем. Во-первых, партия «Ауыл» предлагает модель развития сельских территорий. Также подготовим стратегический документ по развитию сельских территорий. Напомним, в 2004-2010 годах была реализована «программа развития сельских территорий». В ее рамках все было задокументировано – что есть в селах, а чего нет. Впоследствии в этом направлении даже был создан комитет. С 2010 года программа забыта. Мы считаем, что все это нужно восстановить», - сказал Анас Баккожаев на брифинге в СЦК.

По его мнению, на развитие сел необходимо выделить средства из бюджета.

«Несмотря на то, что сейчас непростое время, в бюджете есть такие возможности. Сейчас много неэффективных программ. Поэтому партия предлагает определить неэффективные программы, а на сэкономленные деньги лишь скорректировать инфраструктуру села», - предложил спикер.