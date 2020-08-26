Партия «Ауыл» и Ассоциация фермеров Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице прошло совместное заседание Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» и Ассоциации фермеров Казахстана на тему: «Общая цель – развитие аграрной отрасли». В ходе встречи две стороны подписали Меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совместном заседании приняли участие члены партии «Ауыл» и региональные председатели партии, лидеры общественного мнения.

«Сегодня мы подписываем меморандум о взаимном сотрудничестве с Народно-демократической партией «Ауыл». Наша работа будет направлена на развитие сельского хозяйства и решение проблем в этой отрасли. Этим вопросам нужно уделять особое внимание, потому что 42% населения всей страны проживают в сельских местностях. Мы хотим, чтобы молодежь активно вовлекалась в эти процессы. В период пандемии стало ясно, что необходимо решать вопрос продовольственной безопасности. Какая страна проживет без запасов продовольствия? На сегодняшний день действуют более 230 тысяч фермерских хозяйств. Каждому из них необходима поддержка. Считаю необходимым пересмотреть вопрос финансирования сельско-хозяйственной отрасли», - прокомментировал председатель правления Ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев.

Подписание Меморандума о сотрудничестве дает возможность проводить совместные мероприятия, направленные на развитие сельского хозяйства, решение актуальных задач аграриев и тружеников села. Это будет способствовать совершенствованию системы государственной и негосударственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и других участников агропромышленного комплекса, в том числе развитию лизинга техники и оборудования, расширению доступа фермеров (крестьянских хозяйств) к финансовым ресурсам и новым технологиям, а также реализации Программы ОО «НДПП «Ауыл».

По словам председателя партии «Ауыл» Али Бектаева, глобальная пандемия подчеркнула важность аграрного сектора. «Аграрный сектор - залог продовольственной безопасности страны. Для развития сельского хозяйства должны работать вместе не только государственные органы, но и политические, и общественные организации. Мы служим для развития аграрного сектора и будем вместе поднимать проблемы данной сферы перед правительственными органами. Это очень ответственное дело», - отметил он.

Председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» Толеутай Рахимбеков отметил, что партия «Ауыл» и Ассоциация фермеров Казахстана приняли важное решение для развития аграрного сектора.

«Развитие нашей страны напрямую связано с обстановкой в сельских местностях. Уверен, что, подписав Меморандум, мы решим актуальные проблемы сельскохозяйственной отрасли. В последние годы в этом направлении проводится правильная идеологическая работа. Труд простого фермера должно высоко оцениваться в наши дни. Их труд и заслуга должны найти отражение в средствах массовой информации, потому что подрастающее поколение должно знать о таких людях, которые своим трудолюбием вносят вклад в развитие страны», - подчеркнул он.

В ходе встречи председатель партии «Ауыл» вручил партийные билеты новым членам партии из Ассоциации фермеров Казахстана в лице председателя правления, заместителей и председателей региональных отделений.