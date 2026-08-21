Партия «Ауыл» подвела итоги работы предвыборного штаба

Сегодня в офисе Республиканского предвыборного штаба партии «Ауыл» прошло итоговое заседание, на котором подвели итоги агитационной кампании и обсудили организацию работы в день выборов депутатов Курултая 23 августа, передает Kazinform.

В заседании приняли участие кандидаты в депутаты Курултая, представители молодежного крыла и члены предвыборного штаба, а также активисты региональных штабов из всех 20 регионов страны подключились в онлайн-формате.

Фото: партия «Ауыл»

Председатель партии «Ауыл», руководитель Республиканского предвыборного штаба Кайрат Айтуганов, открывая заседание, отметил, что в течение кампании основное внимание было сосредоточено на работе с избирателями и разъяснении положений предвыборной программы.

За агитационный период по стране прошло около 4 тысяч мероприятий. Кандидаты и активисты партии встречались с жителями городов и сел, трудовыми коллективами, фермерами, предпринимателями, молодежью. Кайрат Айтуганов в рамках кампании посетил 10 регионов.

— В ходе встреч мы не только представляли нашу предвыборную программу, но и обсуждали с людьми вопросы, которые их непосредственно волнуют. Предложения и обращения, прозвучавшие в регионах, станут основой для дальнейшей работы партии, — сказал Кайрат Айтуганов.

Фото: партия «Ауыл»

Отдельный блок работы был связан с информационным сопровождением кампании. За агитационный период было распространено более 700 тысяч экземпляров печатной продукции. Материалы партии размещались более чем на 400 билбордах и LED-экранах по стране. Ход встреч кандидатов с избирателями освещались в СМИ и соцсетях.

Представители «Ауыл» также приняли участие во всех четырех телевизионных дебатах.

Заместитель председателя партии, руководитель аппарата Шахмардан Байманов рассказал об организации работы штабов 23 августа.

Завершая заседание, Кайрат Айтуганов поблагодарил сотрудников республиканского и региональных штабов, кандидатов и партийных активистов за работу.

— Теперь основное внимание должно быть сосредоточено на дне голосования. Всем штабам и ответственным сотрудникам необходимо действовать слаженно и строго в рамках законодательства, — отметил он.

Фото: Партия «Ауыл»

Председатель партии также подчеркнул, что обращения и предложения, поступившие во время встреч в регионах, будут учтены и использованы в дальнейшей работе «Ауыл».

По итогам заседания официально объявлено о завершении агитационной работы Республиканского предвыборного штаба.

Заказчик: РОО «Партия «Ауыл»

Оплачено: из средств избирательного фонда РОО «Партия «Ауыл».