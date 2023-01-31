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Партия «AMANAT» созывает внеочередной съезд 7 февраля

31 Января 2023, 10:58
Партия «AMANAT» созывает внеочередной съезд 7 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов подписал Постановление о созыве внеочередного XXV Съезда. Мероприятие пройдет 7 февраля в городе Астане. Об это в Facebook сообщил исполнительный секретарь партии Елнур Бейсенбаев, передает МИА «Казинформ».

В работе съезда примут участие делегаты со всех регионов страны.

Центральным аппаратом совместно с филиалами партии начаты подготовительные мероприятия.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

Фото: amanatpartiasy.kz
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