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    16:14, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Партия АMАNАT придает большое значение установлению социальной справедливости – Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. Казинформ - «АMАNАT» всегда уделяет большое внимание установлению социальной справедливости. Об этом на внеочередном XXIII съезде партии «AMANAT» заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы с начала года уже не раз собирались. Сейчас изменения в стране идут особенными темпами. После январских событий начался процесс коренной модернизации государства и общества. «AMАNАT» активно участвует в этих системных изменениях. Партия оказывает всестороннюю поддержку начатым реформам, а также вносит вклад в эффективную реализацию концепции «Слышащего государства». В целом «АMАNАT» всегда придает большое значение установлению социальной справедливости», - сообщил Президент РК.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что укрепление государственности и единства народа является одной из главных целей.

    «На прошедшем съезде был инициирован ребрендинг партии. Также начата работа по ее институциональному обновлению. Партия немедленно приступила к выполнению этих задач. Есть реальный результат. Изменения мы уже видим. Надо продолжать работу в этом темпе», - добавил Глава государства.

    Теги:
    Президент Казахстана AMANAT Президент
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