Партия АMАNАT придает большое значение установлению социальной справедливости – Президент РК

НУР-СУЛТАН. Казинформ - «АMАNАT» всегда уделяет большое внимание установлению социальной справедливости. Об этом на внеочередном XXIII съезде партии «AMANAT» заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы с начала года уже не раз собирались. Сейчас изменения в стране идут особенными темпами. После январских событий начался процесс коренной модернизации государства и общества. «AMАNАT» активно участвует в этих системных изменениях. Партия оказывает всестороннюю поддержку начатым реформам, а также вносит вклад в эффективную реализацию концепции «Слышащего государства». В целом «АMАNАT» всегда придает большое значение установлению социальной справедливости», - сообщил Президент РК.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что укрепление государственности и единства народа является одной из главных целей.

«На прошедшем съезде был инициирован ребрендинг партии. Также начата работа по ее институциональному обновлению. Партия немедленно приступила к выполнению этих задач. Есть реальный результат. Изменения мы уже видим. Надо продолжать работу в этом темпе», - добавил Глава государства.