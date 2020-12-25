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Партия «Ак жол» встретилась с жителями Шымкента

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Декабря 2020, 17:29
Партия «Ак жол» встретилась с жителями Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня группа партии «Ак жол» во главе с Азатом Перуашевым побывала в городе Шымкент. Программа встреч с населением была очень насыщенной, передает МИА «Казинформ».

Председатель Демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев принял участие в старте автопробега, в рамках которого активисты партии проехались от аэропорта Шымкента до мемориала «Қасірет». Сегодня кандидаты партии в Мажилис парламента возложили цветы к мемориалу жертв репрессий «Қасірет». Напомним, что «Қасірет» - мемориал, который был построен в овраге, известном как «Лисья балка». Это место массовых политических казней в 1937 и 1938 годах.

После этих мероприятий группа встретилась с коллективом авиакомпании «SCAT». Здесь «акжоловцы» развернуто рассказали о своей предвыборной программе и ответили на вопросы работников компании.

Сегодня члены штаба встретились с трудовым коллективом средней школы №53 им.С.Рахимова. Группа партии «Ак жол» провела встречу с работниками торгового центра «Кыргы базар» и с коллективом компании «KARLSKRONA LC AB».


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