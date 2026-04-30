Партия «Әділет» собрала 947 подписей для официальной регистрации в Казахстане

В Астане организационный комитет партии «Әділет», находящейся на стадии государственной регистрации, представил сводку по подписанным заявлениям.

По словам члена оргкомитета Рауана Кенжеханулы, с момента запуска цифровой платформы подано 947 из необходимых 5000 заявлений для регистрации партии в Министерстве юстиции.

Больше всего заявлений поступило из Карагандинской области — 196, области Жетысу— 188 и Костанайской области — 130. В Астане поддержку выразили 118 человек, в Алматы — 90, в Алматинской области — 55.

В других регионах показатели ниже: Кызылординская область — 27, Актюбинская — 20, Акмолинская — 18, Жамбылская и Мангистауская — по 15, Туркестанская — 13, область Абай — 11, Западно-Казахстанская — 10, Павлодарская — 7, Северо-Казахстанская и Атырауская — по 5, Восточно-Казахстанская — 4, область Улытау — 3.

Для регистрации партии необходимо собрать не менее 200 подписей в каждом регионе.

Член оргкомитета Карлыгаш Джаманкулова сообщила, желающие вступить в ряды партии граждане Казахстана могут заполнить электронное заявление на сайте www.adilet-partiyasy.kz.

— В партию могут вступить, в первую очередь, граждане Казахстана, достигшие 18 лет. По закону о политических партиях есть определенные ограничения. Например, судьи, военнослужащие, должны у нас оставаться внепартийными. Все остальные граждане, достигшие совершеннолетия, имеют возможность вступать, выбирать политическую партию и поддерживать их, — пояснила она.

До регистрации партии в Министерстве юстиции платформа будет работать в пилотном режиме.

— В дальнейшем платформа создаст возможность для всех наших членов — это будет цифровая инфраструктура, в которой мы будем в режиме реального времени обмениваться информацией, проводить дискуссии, создавать свои чаты, социальные сети, — пояснила она.

По словам Джаманкуловой, в Казахстане менее трех миллионов человек состоят в политических партиях, поэтому значительная часть населения остается вне политической активности.

Согласно закону «О политических партиях», членом партии может стать гражданин Казахстана, достигший 18 лет, поддерживающий ее устав и программу и не состоящий в другой партии. Иностранцы, лица без гражданства, а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов не могут быть членами политических объединений.

Напомним, 16 апреля организационный комитет партии «Әділет» сообщил о получении официального документа от Министерства юстиции Республики Казахстан, подтверждающего принятие уведомления о намерении создания политической партии.

Впервые с официальным заявлением о намерении создать новую политическую партию инициативная группа выступила 15 апреля.