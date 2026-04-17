    21:26, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Оргкомитет партии «Әділет» получил подтверждение от Минюста РК

    Организационный комитет партии «Әділет» сообщил о получении официального документа от Министерства юстиции Республики Казахстан, подтверждающего принятие уведомления о намерении создания политической партии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: партия «Әділет»

    Как уточнили в оргкомитете, сегодня, 16 апреля, уведомление было подано в установленном законом порядке от имени инициативной группы, в состав которой входят более 700 граждан Казахстана. Они представляют все регионы страны, включая области, города республиканского значения и столицу.

    Отмечается, что вместе с уведомлением в Министерство юстиции были переданы все необходимые сопроводительные документы, предусмотренные законодательством о политических партиях.

    С этого момента организационный комитет официально приступает к своей деятельности. В его задачи входит подготовка к проведению учредительного съезда партии.

    По информации оргкомитета, проведение учредительного съезда «Әділет» запланировано на начало мая 2026 года. Точная дата и место его проведения будут объявлены дополнительно.

    Отметим, что регистрационный порог, который является условием для регистрации партии, 5 тысяч человек. 

    Фото: партия «Әділет»

    Миссия новой организации — соблюдение положений новой Конституции, принятой на референдуме 15 марта 2026 года, всеми сторонами процесса. Новая партия объединит прогрессивную молодежь, специалистов разных профессий, жителей городов и сел, казахстанцев, готовых участвовать в реальном обеспечении интересов сограждан и справедливости для всех.

    В состав инициативной группы вошли президент международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» К. Джаманкулова, президент Международного общества «Қазақ тілі» Р. Кенжехан, политолог М. Шибутов, председатель правления-ректор НАО «Актюбинский региональный университет им. К.Жубанова» Л. Карабасова, управляющий МФЦА Р. Бектуров, уполномоченный по правам ребенка Д. Закиева, председатель РОО Павлодарский областной филиал «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников малого и среднего бизнеса «YNTYMAQ» Г. Атабаева, политолог Б. Нурмухамедов, телеведущая-журналист РТРК «Qazaqstan» И. Тен, председатель правления ОФ «Қазақстан халқына» Л. Чинкисбаева и др.

