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    Национальный курултай

    Партия «Әділет» проведет III внеочередной Съезд

    Председатель партии Айбек Дадебай подписал Постановление о созыве III внеочередного Съезда партии «Әділет», передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу партии.

    Партия «Әділет»
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Согласно документу, Съезд партии пройдет 10 июля 2026 года в городе Астане.

    Подготовка к проведению Съезда уже началась. В мероприятии примут участие делегаты партии, представители региональных структур, члены руководящих органов и приглашенные гости.

    Ранее партия «Әділет» заявила о готовности принять участие в выборах в Курултай.

    3 июля партия «Әділет» опубликовала заявление председателя Айбека Дадебая.

    Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. Центральная избирательная комиссия утвердила список политических партий, которые смогут участвовать в выборах депутатов Курултая. 

    партия «Әділет» Политические партии Политика
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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