Партия «Әділет» проведет III внеочередной Съезд

Председатель партии Айбек Дадебай подписал Постановление о созыве III внеочередного Съезда партии «Әділет», передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу партии.

Согласно документу, Съезд партии пройдет 10 июля 2026 года в городе Астане.

Подготовка к проведению Съезда уже началась. В мероприятии примут участие делегаты партии, представители региональных структур, члены руководящих органов и приглашенные гости.

Ранее партия «Әділет» заявила о готовности принять участие в выборах в Курултай.

3 июля партия «Әділет» опубликовала заявление председателя Айбека Дадебая.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. Центральная избирательная комиссия утвердила список политических партий, которые смогут участвовать в выборах депутатов Курултая.