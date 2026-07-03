Партия «Әділет» заявила о готовности принять участие в выборах в Курултай

В политической партии «Әділет» сделали заявление о своей полной готовности принять участие в предстоящих выборах в Курултай, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу партии.

3 июля партия «Әділет» опубликовала заявление председателя Айбека Дадебая.

— Мы рассматриваем эти выборы как важный этап реализации новой Конституции и дальнейшего укрепления демократических институтов Казахстана. Наша партия идет на выборы с четкой программой, профессиональной командой и ответственностью перед гражданами. Программа партии основана на ценностях справедливости, законности, ответственности, патриотизма и прогресса. Мы готовы к честной, открытой и конкурентной политической борьбе, основанной на уважении закона и свободного выбора граждан. Наша цель — получение доверия общества для реализации конкретных решений, направленных на укрепление Справедливого Казахстана. Уверен, что именно открытая политическая конкуренция, ответственность перед обществом и уважение к Конституции являются залогом успешного развития нашей страны. Мы готовы к этой работе и готовы нести ответственность за ее результат. Вместе построим Справедливый Казахстан! — сказано в заявлении партии «Әділет».

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила список политических партий, которые смогут участвовать в выборах депутатов Курултая.

К участию в выборах допущены семь политических партий:

Партия «Әділет». Партия «Ауыл». Политическая партия «Ақ жол». Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП). Партия зеленых Казахстана «Байтақ». Народная партия Казахстана (НПК). Партия Respublica.

При этом председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров сообщил, что партия AMANAT отказалась от участия в выборах.

— В ЦИК от партии AMANAT поступило официальное письмо о не участии в выборах депутатов Курултая. Заявление принято в работу, — отметил Нурлан Абдиров.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. Также сообщалось, что ЦИК утвердил календарный план выборов депутатов Курултая.