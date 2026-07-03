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    Партия «Әділет» заявила о готовности принять участие в выборах в Курултай

    В политической партии «Әділет» сделали заявление о своей полной готовности принять участие в предстоящих выборах в Курултай, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу партии.

    Партия «Әділет»
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    3 июля партия «Әділет» опубликовала заявление председателя Айбека Дадебая.

    — Мы рассматриваем эти выборы как важный этап реализации новой Конституции и дальнейшего укрепления демократических институтов Казахстана. Наша партия идет на выборы с четкой программой, профессиональной командой и ответственностью перед гражданами. Программа партии основана на ценностях справедливости, законности, ответственности, патриотизма и прогресса. Мы готовы к честной, открытой и конкурентной политической борьбе, основанной на уважении закона и свободного выбора граждан. Наша цель — получение доверия общества для реализации конкретных решений, направленных на укрепление Справедливого Казахстана. Уверен, что именно открытая политическая конкуренция, ответственность перед обществом и уважение к Конституции являются залогом успешного развития нашей страны. Мы готовы к этой работе и готовы нести ответственность за ее результат. Вместе построим Справедливый Казахстан! — сказано в заявлении партии «Әділет».

    Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила список политических партий, которые смогут участвовать в выборах депутатов Курултая.

    К участию в выборах допущены семь политических партий:

    1. Партия «Әділет».
    2. Партия «Ауыл».
    3. Политическая партия «Ақ жол».
    4. Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).
    5. Партия зеленых Казахстана «Байтақ».
    6. Народная партия Казахстана (НПК).
    7. Партия Respublica.

    При этом председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров сообщил, что партия AMANAT отказалась от участия в выборах.

    — В ЦИК от партии AMANAT поступило официальное письмо о не участии в выборах депутатов Курултая. Заявление принято в работу, — отметил Нурлан Абдиров.

    Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. Также сообщалось, что ЦИК утвердил календарный план выборов депутатов Курултая.

    Курултай Казахстан партия «Әділет» Политические партии Политика Выборы
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
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