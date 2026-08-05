Партии Казахстана представили предложения по развитию образования на теледебатах

В прямом эфире «Седьмого канала» представители семи политических партий, участвующих в выборах в Курултай, представили свои предложения по развитию системы образования, цифровизации, подготовке кадров и поддержке педагогов, передает Kazinform.

Представитель партии «Әділет» Рауан Кенжеханулы заявил, что партия предлагает обучить пять миллионов казахстанцев цифровой безопасности и навыкам работы с искусственным интеллектом. По его словам, в ближайшие пять лет программа охватит школьников, педагогов и людей старшего поколения, а также будет направлена на внедрение ИИ в образование и защиту персональных данных.

От имени партии Respublica выступила Мейрамгуль Мадали. Она представила пять инициатив по развитию образования: цифровой прием иностранных абитуриентов, расширение международных программ и двойных дипломов, развитие экспорта онлайн-образования, совершенствование независимой аккредитации и расширение академической свободы вузов. По ее словам, эти меры повысят конкурентоспособность системы.

Представитель партии «Ак жол» Дулат Тастекей заявил о необходимости повысить зарплаты учителям и создать достойные условия труда для педагогов. Он также напомнил об инициативах партии, включая законы о парламентской оппозиции и банкротстве физических лиц, отмену монополии на утильсбор и равное финансирование государственных и частных школ. Партия намерена продолжать эту работу.

Представитель ОСДП Максут Насибулов заявил, что бесплатное высшее образование нельзя считать популизмом, поскольку такая система действует в Германии, Норвегии и Финляндии. По его мнению, доступ к обучению в вузах должен быть шире и не зависеть только от финансовых возможностей семьи, а государство должно создавать равные условия для молодежи и поддерживать студентов.

Представитель партии зеленых «Байтақ» Аслан Байзаханов заявил, что экологическая культура должна формироваться с раннего возраста и стать частью повседневной жизни казахстанцев. По его словам, партия уже обучила экологической грамотности более 150 тысяч человек и намерена продолжать эту работу в детских садах, семьях, трудовых коллективах и системе госуправления.

Представитель партии «Ауыл» Шахмардан Байманов предложил усилить контроль за программой «С дипломом — в село». Он сообщил, что с 2019 года господдержку получили 114 тысяч человек, из них 52 тысячи оформили льготные жилищные кредиты. При этом 166 участников нарушили условия программы и должны вернуть более 700 млн теңге. Выпускники по сельской квоте, по его мнению, должны работать в селах.

Представитель НПК Бейбит Кусаинов поддержал передачу колледжей в доверительное управление профильным частным компаниям. По его словам, стране не хватает рабочих специалистов, а 40% выпускников колледжей не работают по профессии. Партия считает, что участие бизнеса позволит студентам проходить производственную практику во время учебы и повысит их шансы на трудоустройство после выпуска.

Напомним, дебаты проходят в четыре этапа. В ходе первого представители партий презентуют свои предвыборные программы и участвуют в открытой дискуссии. Второй этап посвящен предложениям по развитию системы образования. На третьем этапе участники отвечают на вопросы зрителей, присутствующих в студии, а в завершение выступают с итоговыми обращениями к избирателям.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа.

В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.

Ранее ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий.

Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы.

Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов.

Где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, читайте здесь.