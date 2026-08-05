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    Партии Казахстана представили предложения по развитию образования на теледебатах

    В прямом эфире «Седьмого канала» представители семи политических партий, участвующих в выборах в Курултай, представили свои предложения по развитию системы образования, цифровизации, подготовке кадров и поддержке педагогов, передает Kazinform.

    Партии Казахстана представили предложения по развитию образования на теледебатах
    кадр из видео

    Представитель партии «Әділет» Рауан Кенжеханулы заявил, что партия предлагает обучить пять миллионов казахстанцев цифровой безопасности и навыкам работы с искусственным интеллектом. По его словам, в ближайшие пять лет программа охватит школьников, педагогов и людей старшего поколения, а также будет направлена на внедрение ИИ в образование и защиту персональных данных.

    От имени партии Respublica выступила Мейрамгуль Мадали. Она представила пять инициатив по развитию образования: цифровой прием иностранных абитуриентов, расширение международных программ и двойных дипломов, развитие экспорта онлайн-образования, совершенствование независимой аккредитации и расширение академической свободы вузов. По ее словам, эти меры повысят конкурентоспособность системы.

    Представитель партии «Ак жол» Дулат Тастекей заявил о необходимости повысить зарплаты учителям и создать достойные условия труда для педагогов. Он также напомнил об инициативах партии, включая законы о парламентской оппозиции и банкротстве физических лиц, отмену монополии на утильсбор и равное финансирование государственных и частных школ. Партия намерена продолжать эту работу.

    Представитель ОСДП Максут Насибулов заявил, что бесплатное высшее образование нельзя считать популизмом, поскольку такая система действует в Германии, Норвегии и Финляндии. По его мнению, доступ к обучению в вузах должен быть шире и не зависеть только от финансовых возможностей семьи, а государство должно создавать равные условия для молодежи и поддерживать студентов.

    Представитель партии зеленых «Байтақ» Аслан Байзаханов заявил, что экологическая культура должна формироваться с раннего возраста и стать частью повседневной жизни казахстанцев. По его словам, партия уже обучила экологической грамотности более 150 тысяч человек и намерена продолжать эту работу в детских садах, семьях, трудовых коллективах и системе госуправления.

    Представитель партии «Ауыл» Шахмардан Байманов предложил усилить контроль за программой «С дипломом — в село». Он сообщил, что с 2019 года господдержку получили 114 тысяч человек, из них 52 тысячи оформили льготные жилищные кредиты. При этом 166 участников нарушили условия программы и должны вернуть более 700 млн теңге. Выпускники по сельской квоте, по его мнению, должны работать в селах.

    Представитель НПК Бейбит Кусаинов поддержал передачу колледжей в доверительное управление профильным частным компаниям. По его словам, стране не хватает рабочих специалистов, а 40% выпускников колледжей не работают по профессии. Партия считает, что участие бизнеса позволит студентам проходить производственную практику во время учебы и повысит их шансы на трудоустройство после выпуска.

    Напомним, дебаты проходят в четыре этапа. В ходе первого представители партий презентуют свои предвыборные программы и участвуют в открытой дискуссии. Второй этап посвящен предложениям по развитию системы образования. На третьем этапе участники отвечают на вопросы зрителей, присутствующих в студии, а в завершение выступают с итоговыми обращениями к избирателям.

    Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа.

    В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.

    Ранее ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий.

    Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы.

    Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов.

    Где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, читайте здесь.

    Курултай Выборы-2026 Партия «Ауыл» Партия «Ақ жол» партия «Әділет» Народная партия Казахстана Партия «Байтақ» Политические партии Политика ОСДП Партия Respublica
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор