Паромы между Казахстаном и Азербайджаном начнут курсировать в следующем году

По словам акима, проект будет способствовать формированию паромного флота Казахстана, увеличению грузооборота и развитию морского судоходства.

— Кроме того, со следующего года совместно с грузинским бизнесом мы планируем запустить шесть паромов между портами Курык и Алят (Азербайджан). В настоящее время два парома уже вошли в акваторию Каспийского моря. Они начнут курсировать в первой половине 2026 года. В дальнейшем ежегодно будет добавляться по два парома, и к 2028 году все шесть судов будут полноценно работать, — сообщил аким на брифинге в СЦК.

Также в этом году объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту через Мангистаускую область увеличился на 20% и составил 2,5 млн тонн. Компания Semurg Invest планирует расширить флот до шести судов к 2027 году. В текущем году на линию было выведено одно судно грузоподъемностью 7 тыс. тонн.

В 2026 году в области начнется строительство нового морского порта. В рамках поручений Главы государства и Правительства по привлечению инвесторов в течение года велись переговоры.

По словам акима области, сейчас инвестиционные соглашения находятся на завершающей стадии. Их подписание планируется до конца текущего года либо в начале следующего, после чего во втором квартале 2026 года стартуют строительные работы. Земельный участок уже определен, ведутся работы по его оформлению. Проект будет способствовать формированию нового международного транспортного коридора «Китай — Казахстан — Актау — Баку — Поти — Европа».

В октябре 2025 года сообщалось о приобретении двух паромов на сумму 62 млн долларов.