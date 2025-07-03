Паром затонул у острова Бали: стало известно, есть ли казахстанцы среди погибших
Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало ситуацию с затонувшим пассажирским паромом у индонезийского острова Бали, передает агентство Kazinform.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел примерно через 25 минут после отплытия парома с острова Ява.
Reuters пишет, что четыре человека погибли, 30 числятся пропавшими без вести, а 31 человек спасён. Об этом сообщило в четверг поисково-спасательное управление Индонезии. Спасатели продолжают поисковые работы.
Оператор парома сообщил местным СМИ, что незадолго до затопления у судна возникли проблемы с двигателем.
Сообщается, что на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.
- По предварительной информации среди погибших и пострадавших граждан Казахстана нет, - заявили в Министерстве иностранных дел РК.