Паром затонул у острова Бали: стало известно, есть ли казахстанцы среди погибших

Ранее сообщалось, что инцидент произошел примерно через 25 минут после отплытия парома с острова Ява.

Reuters пишет, что четыре человека погибли, 30 числятся пропавшими без вести, а 31 человек спасён. Об этом сообщило в четверг поисково-спасательное управление Индонезии. Спасатели продолжают поисковые работы.

Оператор парома сообщил местным СМИ, что незадолго до затопления у судна возникли проблемы с двигателем.

Сообщается, что на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.