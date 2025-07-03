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    12:29, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Паром затонул у острова Бали: стало известно, есть ли казахстанцы среди погибших

    Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало ситуацию с затонувшим пассажирским паромом у индонезийского острова Бали, передает агентство Kazinform.

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    Фото: pixabay

    Ранее сообщалось, что инцидент произошел примерно через 25 минут после отплытия парома с острова Ява. 

    Reuters пишет, что четыре человека погибли, 30 числятся пропавшими без вести, а 31 человек спасён. Об этом сообщило в четверг поисково-спасательное управление Индонезии. Спасатели продолжают поисковые работы.

    Оператор парома сообщил местным СМИ, что незадолго до затопления у судна возникли проблемы с двигателем.

    Сообщается, что на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.

    - По предварительной информации среди погибших и пострадавших граждан Казахстана нет, - заявили в Министерстве иностранных дел РК.

    Теги:
    Казахстанцы МИД РК Происшествия
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
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