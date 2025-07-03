У острова Бали затонул паром, сообщается о десятках пропавших без вести

По сообщениям, инцидент произошел примерно через 25 минут после отплытия парома с острова Ява.



Как сообщает AFP со ссылкой на поисково-спасательные службы, на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.



Оператор парома сообщил местным СМИ, что незадолго до затопления у судна возникли проблемы с двигателем.



В результате инцидента четыре человека погибли и 23 были спасены, сообщил AFP начальник полиции города Баньюванги на острове Ява Рама Самтама Путра.

— 23 человека спасены, четверо погибли, — сказал он.