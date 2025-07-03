08:19, 03 Июль 2025 | GMT +5
У острова Бали затонул паром, сообщается о десятках пропавших без вести
60 человек пропали без вести после того, как пассажирский паром затонул у индонезийского острова Бали, сообщили местные власти. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Би-би-си.
По сообщениям, инцидент произошел примерно через 25 минут после отплытия парома с острова Ява.
Как сообщает AFP со ссылкой на поисково-спасательные службы, на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.
Оператор парома сообщил местным СМИ, что незадолго до затопления у судна возникли проблемы с двигателем.
В результате инцидента четыре человека погибли и 23 были спасены, сообщил AFP начальник полиции города Баньюванги на острове Ява Рама Самтама Путра.
— 23 человека спасены, четверо погибли, — сказал он.