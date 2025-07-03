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    08:19, 03 Июль 2025 | GMT +5

    У острова Бали затонул паром, сообщается о десятках пропавших без вести

    60 человек пропали без вести после того, как пассажирский паром затонул у индонезийского острова Бали, сообщили местные власти.  Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Би-би-си.

    море
    Фото: freepik.com

    По сообщениям, инцидент произошел примерно через 25 минут после отплытия парома с острова Ява.

    Как сообщает AFP со ссылкой на поисково-спасательные службы, на борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа.

    Оператор парома сообщил местным СМИ, что незадолго до затопления у судна возникли проблемы с двигателем.

    В результате инцидента четыре человека погибли и 23 были спасены, сообщил AFP начальник полиции города Баньюванги на острове Ява Рама Самтама Путра.

    — 23 человека спасены, четверо погибли, — сказал он.

    Теги:
    Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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