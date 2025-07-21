РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:47, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Паром с 280 людьми на борту загорелся в Индонезии

    В индонезийской провинции Северный Сулавеси загорелся пассажирский паром, на борту которого находилось около 280 человек, передает Kazinform со ссылкой на издание Jakarta Globe.

    Паром с 280 людьми на борту загорелся в Индонезии
    Фото: кадр из видео

    По данным поисково-спасательного агентства Северного Сулавеси (SAR), пожар на пароме «Барселона» вспыхнул примерно в 60 километрах от административного центра провинции, города Манадо, куда оно следовало. Чтобы спастись, люди в панике начали прыгать в воду.

    По данным Синьхуа, погибли 3 человека, около 150 были спасены. Полный список пассажиров пока не опубликован.

    Паром «Барселона» обслуживает один из самых загруженных морских маршрутов провинции. Сейчас в порту Манадо создано временное убежище для оказания помощи выжившим.

    Инцидент произошел через 16 дней после того, как другой пассажирский паром затонул у острова Бали, в результате чего около половины пассажиров и членов экипажа погибли или пропали без вести.

    Теги:
    Туризм Пожар Индонезия Происшествия Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают