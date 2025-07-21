Паром с 280 людьми на борту загорелся в Индонезии

По данным поисково-спасательного агентства Северного Сулавеси (SAR), пожар на пароме «Барселона» вспыхнул примерно в 60 километрах от административного центра провинции, города Манадо, куда оно следовало. Чтобы спастись, люди в панике начали прыгать в воду.

По данным Синьхуа, погибли 3 человека, около 150 были спасены. Полный список пассажиров пока не опубликован.

Паром «Барселона» обслуживает один из самых загруженных морских маршрутов провинции. Сейчас в порту Манадо создано временное убежище для оказания помощи выжившим.

Инцидент произошел через 16 дней после того, как другой пассажирский паром затонул у острова Бали, в результате чего около половины пассажиров и членов экипажа погибли или пропали без вести.