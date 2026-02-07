Парня за кражу 1,2 тонны мяса лишили свободы в Павлодаре

Уголовное дело рассматривалось в межрайонном суде по уголовным делам Павлодара. Согласно материалам дела, мужчина трудился на мясном складе с апреля по август 2025 года. При этом, у него был ключ, который после увольнения он не вернул.

В сентябре павлодарец решил проникнуть внутрь и украсть продукцию. К преступлению он привлек еще одного человека, которого установить в ходе следствия не удалось. Ночью злоумышленники вынесли сначала 15 кг куриного филе, но на этом не остановились. В итоге за две недели было похищено более 1,2 тонны мяса, включая фарш, куриные бедра, печень, филе утки и свиной окорок.

— С собой брал коробки с куриной продукцией до подъезда, откуда вызывал такси. Рядом с домом в подвале хранилась замороженная продукция около шести часов, и она не портилась. По датам точно не помнит, когда совершал кражи, но точно помнит, что шесть раз заходил и брал куриную продукцию. Далее эту продукцию продавал в различных местах, магазины покупали по заниженной цене, — приводятся показания подсудимого в приговоре межрайонного суда по уголовным делам города Павлодара.

Уголовное дело рассмотрели по факту кражи. Общий ущерб достиг почти 2 млн тенге. Подсудимый просил суд не лишать его свободы и пообещал вернуть украденное, однако приговором межрайонного суда ему назначено 2 года лишения свободы.

