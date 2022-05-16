16 Мая 2022 01:31

Парламентские выборы завершились в Ливане

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ – Парламентские выборы в Ливане завершились в 19:00 по местному времени. В настоящее время идет подсчет голосов членами избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После закрытия всех избирательных участков премьер-министр Наджиб Микати посетил министерство внутренних дел и поблагодарил государственных служащих и руководителей избирательных участков, ответственных за проведение выборов.

«Неудачи случаются во время каждых выборов, но команде удавалось с ними справляться. В итоге мы одержали огромную победу для ливанского государства и ливанских граждан», — сказал он.

Явка в избирательных округах составила от 27 до 50 процентов в отдельных районах. За полтора часа процент явки возрос за полтора часа до закрытия избирательных участков.

Ранее министр внутренних дел и муниципалитетов Бассам Мавлави в Twitter призвал ливанцев активнее голосовать.

«С открытием избирательных участков, не стесняйтесь голосовать, голосуйте массово… Голосуйте за Ливан», - написал политик.

Командование ливанской армии в своем твиттер-аккаунте сделало заявление о том, что армия обеспечивает безопасность избирательного процесса.

Наблюдательная комиссия за выборами днем сообщила о некоторых нарушениях закона о выборах со стороны СМИ, кандидатов и политических партий, касающихся запрета на агитацию и нарушение режима тишины в день выборов.

Глава наблюдательной миссии Европейского Союза по наблюдению за выборами (ЕС МНВ) Дьердь Хельвени заявил, что 170 наблюдателей миссии были размещены по всей стране.

«В целом мы наблюдали спокойную атмосферу внутри и снаружи избирательных участков с небольшими проблемами», - сообщил Хельвени.

Избиратели должны обмакнуть палец в краску, которая не смывается в течение нескольких дней. Это позволяет избежать повторного голосования и мошенничества на выборах.