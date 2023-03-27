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Парламентские выборы в Казахстане отличались неформальностью - кыргызские эксперты

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
27 Марта 2023, 12:32
Парламентские выборы в Казахстане отличались неформальностью - кыргызские эксперты

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Состоявшиеся 19 марта выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов прошли демократично, без подключения административного ресурса и отличались своей неформальностью. Об этом заявили кыргызские эксперты, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Кыргызский политолог Шерадил Бактыгулов отметил, что выборы в РК прошли успешно и демократично.

«В Казахстане в июне прошлого года проведен референдум по новой Конституции, в ноябре прошли внеочередные выборы Президента РК, в январе 2023 года обновился состав Сената Парламента РК. Выборы депутатов нижней палаты Парламента и маслихатов по новой пропорциональной и мажоритарной системе стали продолжением политических и экономических реформ, в рамках озвученной Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым идеи, известной как «Новый Казахстан». Это те направления, которые должны логически работать вместе, чтобы государство стало «слышащим» и ориентировалось на решения, потребности и нужды простых жителей страны.

Электоральный процесс в Казахстане прошел намного демократичнее по сравнению с предыдущими, без подключения административного ресурса. Явка избирателей показала реальную картину происходящего в стране. Невысокий показатель участия в выборах населения, возможно, был следствием электоральной усталости от последних серьезных политических событий в стране, которые проходили с промежутком в два-три месяца, и не может означать, что народ аполитичен. Это нормальный процесс. Голосовать пришли наиболее сознательные граждане, которые составляют постоянный электорат политической партии либо лидера. Можно сказать, что выборы прошли успешно», - считает Шерадил Бактыгулов.

По оценке политолога, 2023 год в Казахстане будет нести в себе фундаментальные изменения во власти, где важное значение будет иметь выстраивание системы сдержек и противовесов, взаимодействие между всеми ветвями власти.

«Инициативы, озвученные Касым-Жомартом Токаевым весной 2022 года, являются ключевыми, носят тектонический характер по масштабу и воздействию, меняют систему власти. В Казахстане уже наблюдаются подвижки, идет отход от суперпрезидентской модели управления к президентской, при которой работают сильный Президент, сильный Парламент и сильное Правительство. Теперь многое будет зависеть от новых процедур взаимодействия и общества, и государства, при котором ключевую роль будет играть личность каждого депутата, их грамотность и компетентность, разборчивость в процедурных моментах и наличие терпения. Новый Парламент РК будет интересным, дискуссии станут яркими и разносторонними, политическая жизнь в стране будет более живой и активной, отвечающая потребностям граждан страны», - добавил эксперт.

Директор Центра экспертных инициатив «Ой Ордо», кыргызский политолог Игорь Шестаков считает, что проводимая кампания на прошедших в РК внеочередных парламентских выборах отличалась своей неформальностью.

«Выборы прошли с широким вовлечением граждан в предвыборный процесс, о чем свидетельствует высокая активность социальных сетей. Предложенная модель была оптимальной для тех политических перемен, которые сегодня происходят в Казахстане. Появление одномандатных округов внесло интригу и во многом оживило борьбу, произошло переформатирование ранее присутствовавшей политической повестки и сделало результаты выборов непредсказуемыми», - сказал политолог.

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По мнению Игоря Шестакова, для Казахстана прошедшие парламентские выборы являются новой страницей в политической истории страны.

«Невысокая явка избирателей свидетельствует о том, что власти не вмешивались в предвыборный процесс. Кроме того, явка показала, насколько кандидаты были интересны и имели за собой реальный электорат. Сам избирательный процесс отвечает концептуальным идеям новой политической повестки Казахстана, которую озвучил Президент РК Касым-Жомарт Токаев после победы на президентских выборах в прошлом году», - добавил Игорь Шестаков.

19 марта в стране состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.
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