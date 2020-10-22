Парламентские выборы помогут строительству демократических институтов – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал предстоящие парламентские выборы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С объявлением даты парламентских выборов мы официально вступили очередной избирательный цикл. Предстоящие выборы станут важным этапом в последовательном строительстве в Казахстане устойчивых демократически институтов. Выборы на этот раз состоятся в установленные Конституцией сроки», - сказал Касым-Жомарт Токаев на четвертом заседании Национального совета общественного доверия.

Президент подчеркнул, что у всех партий было достаточно времени на качественную подготовку к ним, систематизацию своей работы.

«Уверен, все партии продемонстрируют высокий уровень политической конкуренции, представят актуальную повестку развития страны. У нас одна цель – благополучие народа и процветание нашего общего дома», - заключил Глава государства.

Напомним, 21 октября Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.