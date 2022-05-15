15 Мая 2022 14:18

Парламентские выборы начались в Ливане

БЕЙРУТ.КАЗИНФОРМ – В воскресенье в Ливанской Республике стартовали парламентские выборы на фоне продолжающегося экономического кризиса и впервые после крупного взрыва в порту Бейрута, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Избирательные участки открыты по всей стране с 7 утра. Около 3,6 млн ливанцев, имеющих право голоса, изберут 128 членов парламента.

В общей сложности 718 кандидатов, выдвинутых по 103 избирательным спискам, поборются за места в законодательном органе Ливана.

За воскресными выборами наблюдают около 300 наблюдателей из ЕС, Лиги арабских государств и Международной организации франкоязычных стран.

Голосование для находящихся за рубежом ливанских эмигрантов, прошедшее 6 и 8 мая, зарегистрировало явку в 63 процента. Около 142 тысяч представителей ливанской диаспоры проголосовали в 58 странах. Этот показатель практически трижды превысил явку на прошлых выборах, что связывается со стремлением электората к переменам.

По информации центра Вильсона, н а политические посты также баллотируются рекордное количество женщин - 118 кандидаток претендуют на места в местном парламенте, что на 37% больше, чем на предыдущих выборах.

Первоначально выборы были запланированы на март, но президент Мишель Аун перенес их на 15 мая.

«Выборы проходят каждые четыре года. Но сейчас – это возможность что-то поменять, с приходом нового поколения. Наша страна столкнулась с кризисом и финансовая система практически обанкротилась. В этих условиях мы должны сделать что-то для нашего будущего. Нам будет трудно, но нужна помощь от зарубежных стран, от ООН. Мы также должны дать надежду нашему будущему и побороть коррупци», - сказал житель Бейрута .

«Выборы проходят хорошо. Правда, там всего одна урна была, но это ничего. Я простоял полтора часа в очереди, но рад, что проголосовал. Голосовал за новых кандидатов. Сегодня их много, на следующих выборах их будет еще больше», - уверен коренной ливанец Гасан.

В 8 утра премьер-министр Ливана Наджиб Микати проголосовал в одной из школ города Триполи, куда он пришел в сопровождении своей супруги и сына.

«Государство использует все свои возможности для проведения этих демократических выборов», - сказал ливанский премьер.

Избирательные округа расположены в пяти регионах страны. Голосование завершится в 19:00 по местному времени.



