Парламентские выборы в Казахстане станут важным этапом реализации конституционной реформы — итальянский эксперт

Эксперт Итальянского института международных отношений Федерико Кастильони считает, что предстоящие 23 августа парламентские выборы в Казахстане являются логичным продолжением реализации конституционной реформы, получившей поддержку граждан на общенациональном референдуме в марте 2026 года, передает агентство Kazinform.

По словам Федерико Кастильони, вступившие в силу с 1 июля конституционные изменения сформировали обновленную правовую основу деятельности законодательной власти, что создает условия для дальнейшего развития политической системы страны.

Федерико Кастильони выразил надежду, что предстоящие выборы будут способствовать более широкому участию граждан в политической жизни Казахстана. Кроме того, они, по мнению эксперта, могут стать важным фактором укрепления доверия общества к демократическим институтам и дальнейшего повышения легитимности законодательной системы.

Эксперт отметил, что проведение парламентских выборов в новых конституционно-правовых условиях открывает очередной этап развития представительной демократии в Казахстане и отражает последовательность проводимых в стране политических преобразований.