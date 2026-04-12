    13:29, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    Парламентские выборы начались в Венгрии

    Сегодня в Венгрии пройдут выборы в однопалатный местный парламент — Государственное собрание, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform/ Canva/ Midjourney

    Ожидается, что граждане выберут всех 199 депутатов Государственного собрания. Голосование уже идет: избирательные участки открылись в 7:00 утра по местному времени и закроются в 19:00 часов (22:00 времени Астаны).

    Текущие выборы привлекли широкое внимание общественности, что связано с внешней политикой премьер-министра страны Виктора Орбана.

    Общественные опросы показывают, что основная борьба развернется между В. Орбаном и правящей коалицией «Fidesz–KDNP» с оппозиционной партией Tisza («Уважение и свобода») и ее лидером Петром Мадьяром.

    Подробно о том, как выборы могут повлиять на внешнюю политику Венгрии, читайте здесь.

    Арнур Рахимбеков
