Парламентская реформа и Цифровой кодекс: Общественная палата запускает обсуждение

В мероприятии также принял участие председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев.

Ерлан Кошанов акцентировал внимание на законотворческой работе в свете реализации реформ и инициатив Главы государства, озвученных в недавнем Послании. В частности, Спикер Мажилиса отметил, что одним из главных национальных приоритетов страны на сегодня является цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта.

Председатель Мажилиса предложил одно из первых заседаний Общественной палаты посвятить вопросу Цифрового кодекса.

Еще одной важной задачей он обозначил инициативу о переходе к однопалатному Парламенту.

— Предлагаю запустить официальную дискуссию под эгидой Палаты, чтобы избежать фрагментарности и обеспечить прозрачность и открытость процесса. Именно Общественная палата должна дать старт общенациональной дискуссии и поддержать данную инициативу, — заявил Ерлан Кошанов.

При этом он напомнил, что положение Общественной палаты предусматривает формат общественных слушаний, и предложил провести их с участием широкого круга общественности, депутатов маслихатов, членов Общественных советов из регионов и экспертов.

Кроме того, Спикер Мажилиса обратил внимание членов Общественной палаты на задачу Главы государства по проведению ревизии действующего законодательства в сфере бизнеса, а также предложил глубже изучить текущие демографические тенденции в стране. При этом он отметил, что итогом работы по этим направлениям должны стать конкретные предложения по улучшению законодательной базы для предпринимателей.

Фото: Жаслан Жумабеков

Говоря о результатах работы Палаты, Спикер Мажилиса отметил, что сегодня в Общественной палате выстроена комплексная, системная работа. Сегодня это уже не только обсуждение принимаемых Мажилисом законов, но и действенный анализ результатов их работы на практике. Следующим шагом он назвал изучение причин, почему одни законы реально работают, а другие — остаются на бумаге. В качестве примеров Спикер привел закон об электросамокатах и запрет на кальяны.

— Получается парадокс — закон есть, но он не исполняется. И это уже не просто юридическая, а социальная проблема. Люди теряют доверие к правовым нормам, когда видят, что запреты игнорируются без последствий. Поэтому считаю правильным, если Общественная палата займется анализом неработающих, можно сказать «мертвых норм» в законах. Это позволит своевременно выявлять слабые места законодательства и предлагать меры по их устранению, — заключил председатель Мажилиса.

В ходе обсуждения директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев поднял вопросы принятия отдельного закона о местном самоуправлении, разграничения влияния областных и районных акимов, создания правовых условий для дальнейшего развития политических партий.

Аналитик Наталья Малярчук озвучила проблему отсутствия системности в законотворческом процессе, отметив, что большинство законопроектов приходят в Мажилис недостаточно доработанными. По мнению эксперта, это затрудняет работу над документами и сказывается на их качестве.

Политолог Данияр Ашимбаев выразил свое мнение о частых внесениях поправок в действующее законодательство, предложив более тщательное и открытое обсуждение НПА на этапах их инициирования и принятия.

С предложениями выступили также члены Общественной палаты Светлана Романовская, Амиржан Косанов, Марат Шибутов, Зауреш Батталова, Алтынай Кобеева, Гульмира Байгабулова, Ерлан Смайлов, Бурихан Нурмухамедов, Александр Данилов, Айбек Кумисбеков.