Парламентарии Казахстана и Азербайджана посетили секретариат ТЮРКПА

В рамках программы межпарламентского обмена между Казахстаном и Азербайджаном состоялся официальный визит объединенной делегации парламентариев двух стран в Международный секретариат Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА), сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В ходе визита прошла встреча с генеральным секретарем организации послом Рамилем Гасановым.

В состав представительной делегации вошли член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК, сопредседатель Глобального парламентского кокуса по борьбе с туберкулезом в регионе Восточной Европы и Центральной Азии Гульдара Нурумова, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Казахстана Ажар Сагандыкова, региональный менеджер по Восточной Европе и Центральной Азии Глобального кокуса по борьбе с туберкулезом Алеся Матусевич, помощник депутата Милли Меджлиса Азербайджана Парваны Валиевой Камиль Гаджиев.

Фото: ТЮРКПА

Генеральный секретарь ТЮРКПА Рамиль Гасанов подробно ознакомил членов делегации с текущей деятельностью организации, ее постоянных комиссий и Международного секретариата, акцентировав внимание на реализуемых проектах в рамках укрепления интеграционных процессов внутри тюркского мира.

В ходе двусторонних консультаций стороны провели детальный обмен мнениями по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, включая межпарламентское сотрудничество в сфере здравоохранения, экологии и устойчивого развития. Участники встречи единогласно подтвердили стратегическую важность регулярного парламентского диалога и расширения институционального взаимодействия между законодательными органами стран-участниц.

Фото: ТЮРКПА

Во встрече также приняли участие заместители генерального секретаря ТЮРКПА Талгат Адуов и Мухаммет Алпер Хаяли, исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря Бектур Базакечов и исполняющий обязанности секретаря комиссии Мирлан Усенканов.

В завершение официального мероприятия состоялось традиционное совместное фотографирование.

Напомним, Азербайджан, Грузия и Турция запустили модернизированную железную дорогу БТК.