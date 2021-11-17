Парламентарии Азии и Европы договорились вместе реагировать на современные вызовы

НУР-СУЛТАН – ПНОМПЕНЬ. КАЗИНФОРМ – Пути укрепления сотрудничества в интересах мира и устойчивого развития во время пандемии коронавируса обсудили делегаты 11-й встречи парламентариев форума «Азия-Европа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В заседании, которое прошло во вторник в режиме онлайн под председательством глав обеих палат парламента Камбоджи, приняли участие две сотни делегатов из более 30 стран-членов и партнеров форума «Азия-Европа».

Казахстанскую сторону на встрече представляла глава комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан.

Председатель Национальной ассамблеи Камбоджи Хенг Самрин в своем выступлении подчеркнул, что Азия и Европа по-прежнему сталкиваются с новыми вызовами, которые оказывают непосредственное влияние на жизнь и надежды людей.

«После разрушительных последствий пандемии коронавируса наши два континента также столкнулись с рядом других серьезных проблем, таких как вопросы безопасности, терроризм, конкуренция в области технологий и торговли, изменение климата, защита природных ресурсов, социальное и гендерное неравенство и, в особенности, изменение баланса сил, которое может привести к конфликту», - заявил Хенг Самрин.

На его взгляд, парламентское партнерство форума «Азия-Европа» предоставляет возможность сплотиться для решения общих задач и проблем во имя мира, безопасности, процветания и устойчивого развития.

В свою очередь, Айгуль Куспан акцентировала внимание участников форума на укреплении сотрудничества между Азией и Европой для решения общих вызовов на фоне продолжающейся пандемии.

«Развитие событий в мире показывает, что самоизоляция в долгосрочной перспективе нежизнеспособна. Мы являемся свидетелями переформатирования существующих и создания новых блоков торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Азией и Европой», - заявила казахстанский депутат.

Сегодня страны по всей Евразии стремятся расширить возможности для беспрепятственного доступа своего бизнеса на новые рынки. Однако нерешенность вопроса взаимного признания сертификатов вакцинации значительно осложняет ведение международной торговли.

«Очень важно поощрять работу по взаимному признанию сертификатов вакцинации, чтобы помочь международному бизнесу и туризму оправиться от последствий пандемии», - подчеркнула Айгуль Куспан.

Не секрет, что туристическому сектору, который является одним из ключевых столпов экономик многих государств Азии и Европы, нанесен серьезный урон пандемией. Поэтому парламентарии форума «Азия-Европа» в своей декларации призвали мировое сообщество приложить максимум усилий для восстановления туризма.

Айгуль Куспан также говорила о процессах трансформации системы международной безопасности и торговой политики, которые требуют своевременного и адекватного реагирования на современные вызовы и выработку новых подходов для устойчивого развития мирового сообщества.

«Предстоящая министерская конференция ВТО в Женеве под председательством Казахстана станет важной вехой в реализации торгово-экономической синергии мирового сообщества», - уверена депутат Мажилиса.

В рамках встречи парламентарии, подтвердив актуальность парламентской дипломатии в продвижении мира, безопасности и развития, рассмотрели вопросы социально-экономического восстановления от последствий пандемии коронавируса, включая цифровую экономику, инклюзивный рост и развитие, а также рациональное использование природных ресурсов.