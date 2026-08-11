Парламент Турции одобрил амнистию для курдских боевиков РПК

Турецкий парламент принял закон, связанный с процессом «Турция без террора», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Закон «Об укреплении национальной солидарности и социального единства» принят рекордным числом голосов. Он предусматривает правовые меры в отношении прекращения деятельности «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и амнистии ее членов.

Законопроект был одобрен после примерно 12 часов обсуждений на пленарном заседании парламента. За нововведение проголосовали 468 депутатов, против — 88, еще шесть парламентариев воздержались.

Документ был принят подавляющим большинством голосов. Согласно Конституции Турции, если иное не предусмотрено ее положениями, решения принимаются абсолютным большинством присутствующих на заседании депутатов. При этом число голосов не может быть ниже одной четверти от общего состава парламента плюс один голос.

Закон создает правовую основу для приостановки ряда следственных действий, судебных процессов, обвинений и исполнения решений в отношении лиц, связанных с РПК и аффилированными с ней структурами. Эти меры могут быть применены при выполнении установленных законом условий — прекращении вооруженной деятельности и сдаче оружия.

Положения распространяются, на преступления, связанные с членством в террористической организации, оказанием ей помощи и ее пропагандой. Также предусмотрены нормы в отношении преступлений, совершенных в рамках деятельности организации, и финансирования терроризма.

Принятие закона рассматривается в стране как один из ключевых законодательных шагов в рамках процесса «Турция без террора», направленного на прекращение деятельности РПК и формирование соответствующего правового механизма.

Ранее сообщалось, что турецкие силовики провели масштабную спецоперацию против международной террористической организации ИГИЛ (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в Казахстане организация — прим. Ред.) сразу в 30 провинциях страны.