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Парламент Румынии нацелен на активизацию отношений с Казахстаном
23 Июля 2021 17:48
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БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ – Посла Казахстана Нурбаха Рустемова приняла Председатель Сената Парламента Румынии Анкой Драгу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.
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На встрече стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, отметив высокий уровень развития межпарламентских связей.
А. Драгу заявила о своей полной поддержке инициативам Посольства и заинтересованности принять участие в их реализации, а также в других проектах в двустороннем формате, особенно в торгово-экономической сфере.
Она также выразила благодарность казахстанской стороне за поддержку в вопросе предстоящей установки в г. Нур-Султане бюста великого румынского поэта Михая Эминеску. Спикер Сената отметила, что это знаменательное культурное мероприятие, а также открытие сквера «Казахстан» в г. Бухаресте в сентябре 2021 года по случаю 30-летия независимости нашей страны символизируют дружбу между двумя народами. Кроме того, стороны обсудили планируемые мероприятия по открытию бюста великого казахского композитора Курмангазы Сагырбайулы в Румынии и великого румынского композитора Джорджа Энеску в Казахстане.
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