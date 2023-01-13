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Парламент рассматривает вопрос о признании утратившим силу закона о Елбасы

13 Января 2023, 10:08
Парламент рассматривает вопрос о признании утратившим силу закона о Елбасы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня на совместном заседании палат Парламента рассматривается проект закона «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что Закон «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы» был принят еще в 2000 году. Согласно ему, Нурсултан Назарбаев, проживающие совместно с ним члены его семьи, а также их имущество обладают неприкосновенностью. Назарбаев и проживающие с ним родственники не могут быть арестованы или задержаны. Кроме того, государство берет на себя расходы по содержанию Первого Президента и его семьи, а сам Назарбаев сохраняет за собой право обращаться к народу и государству с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и вопросам безопасности страны.

Ранее Конституционный Суд постановил признать утратившим силу закон о Первом Президенте РК– Елбасы.


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