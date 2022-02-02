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Парламент принял поправки в конституционные законы, касающиеся Елбасы

2 Февраля 2022 12:08
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Парламент принял поправки в конституционные законы, касающиеся Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Парламент принял поправки в конституционные законы, отменяющие пожизненное председательство Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Данный проект Конституционного закона внесен в Мажилис Парламента в соответствии с постановлением Правительства РК от 23 декабря 2021 года. Законопроект был одобрен Мажилисом 19 января этого года и направлен в Сенат с двумя принятыми позициями. Сенат единогласно принял эти поправки. Однако в ходе рассмотрения законопроекта в Сенате Парламента была внесена еще одна дополнительная поправка. В частности, Сенат предложил отменить часть 6 статьи 1 Конституционного закона «О Первом Президенте Республики Казахстан-Елбасы», предусматривающую согласование разрабатываемых инициатив по основным направлениям внутренней и внешней политики государства с Первым Президентом РК-Елбасы. В заключение прошу согласиться с внесенным Сенатом изменением в проект Конституционного Закона РК» О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», - сказал председатель Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов на пленарном заседании палаты.

Отметим, что законопроект содержит поправки в конституционные законы о «Первом Президенте РК – Елбасы», «Об Ассамблее народа Казахстана» и «О Совете Безопасности РК». Он содержит поправки, отменяющие пожизненное председательство Первого Президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.


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#Сенат   #Конституция   #Первый Президент - Елбасы  
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Автор:

Серик Сабеков

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