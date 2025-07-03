Парламент Нидерландов запретил фейерверки
Сенат Нидерландов одобрил запрет на продажу фейерверков – меру, которую правительство надеется ввести в 2027 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на DutchNews.nl.
Таким образом завершилась многолетняя кампания врачей, сотрудников экстренных служб и других активистов, выступавших за запрет фейерверков, которые регулярно приводят к сотням травм и наносят ущерб частной собственности на миллионы евро, пишет издание.
Хотя в 19 городах уже действуют местные запреты на фейерверки, они в значительной степени игнорируются.
Опрос Ipsos, проведённый в конце прошлого года, показал, что 57% населения проголосовали бы за запрет на референдуме.
Ранее в Калифорнии загорелся и взорвался склад, на котором хранились фейерверки, взрывы пиротехники привели к пожару в округе Йоло.