РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:49, 10 Март 2023 | GMT +6

    Парламент Китая одобрил проект реформы Госсовета

    None
    Фото: VCG/IMAGO
    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Делегаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу одобрили проект реформы Госсовета КНР (правительство страны). Об этом сообщило агентство «Синьхуа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект реформы одобрен в пятницу в ходе третьего пленарного заседания первой сессии ВСНП 14-го созыва.

    Ранее Госсовет КНР представил на открывшейся 5 марта сессии Всекитайского собрания народных представителей план реформирования своего аппарата.

    По информации агентства «Синьхуа», в Китае появится новое надзорное финансовое ведомство, не включающее в себя надзор за рынком ценных бумаг. Новое ведомство будет напрямую подчинено Госсовету КНР.

    Китай учредит Государственное управление данных, которое будет подчинено Госкомитету по развитию и реформам Китая. Новое ведомство будет отвечать за продвижение планирования и построения «цифрового Китая», цифровой экономики, «цифрового общества».

    Власти Китая также планируютреорганизовать Министерство науки и технологий КНР, чтобы «лучше распределить ресурсы для преодоления проблем, связанных с ключевыми и важнейшими технологиями, а также более быстрыми темпами достичь научно-технической самостоятельности», - приводит «Синьхуа» текст плана реформирования аппарата Госсовета КНР.

    Согласно документу, ожидается сокращение штата центральных государственных органов КНР на 5%.

    Последняя масштабная реформа Госсовета КНР проведена в 2018 году.


    Теги:
    Китай Мировые новости для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!