Парламент Китая одобрил проект реформы Госсовета

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Делегаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу одобрили проект реформы Госсовета КНР (правительство страны). Об этом сообщило агентство «Синьхуа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект реформы одобрен в пятницу в ходе третьего пленарного заседания первой сессии ВСНП 14-го созыва.

Ранее Госсовет КНР представил на открывшейся 5 марта сессии Всекитайского собрания народных представителей план реформирования своего аппарата.

По информации агентства «Синьхуа», в Китае появится новое надзорное финансовое ведомство, не включающее в себя надзор за рынком ценных бумаг. Новое ведомство будет напрямую подчинено Госсовету КНР.

Китай учредит Государственное управление данных, которое будет подчинено Госкомитету по развитию и реформам Китая. Новое ведомство будет отвечать за продвижение планирования и построения «цифрового Китая», цифровой экономики, «цифрового общества».

Власти Китая также планируютреорганизовать Министерство науки и технологий КНР, чтобы «лучше распределить ресурсы для преодоления проблем, связанных с ключевыми и важнейшими технологиями, а также более быстрыми темпами достичь научно-технической самостоятельности», - приводит «Синьхуа» текст плана реформирования аппарата Госсовета КНР.

Согласно документу, ожидается сокращение штата центральных государственных органов КНР на 5%.

Последняя масштабная реформа Госсовета КНР проведена в 2018 году.