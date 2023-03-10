Парламент Китая одобрил проект реформы Госсовета
Проект реформы одобрен в пятницу в ходе третьего пленарного заседания первой сессии ВСНП 14-го созыва.
Ранее Госсовет КНР представил на открывшейся 5 марта сессии Всекитайского собрания народных представителей план реформирования своего аппарата.
По информации агентства «Синьхуа», в Китае появится новое надзорное финансовое ведомство, не включающее в себя надзор за рынком ценных бумаг. Новое ведомство будет напрямую подчинено Госсовету КНР.
Китай учредит Государственное управление данных, которое будет подчинено Госкомитету по развитию и реформам Китая. Новое ведомство будет отвечать за продвижение планирования и построения «цифрового Китая», цифровой экономики, «цифрового общества».
Власти Китая также планируютреорганизовать Министерство науки и технологий КНР, чтобы «лучше распределить ресурсы для преодоления проблем, связанных с ключевыми и важнейшими технологиями, а также более быстрыми темпами достичь научно-технической самостоятельности», - приводит «Синьхуа» текст плана реформирования аппарата Госсовета КНР.
Согласно документу, ожидается сокращение штата центральных государственных органов КНР на 5%.
Последняя масштабная реформа Госсовета КНР проведена в 2018 году.