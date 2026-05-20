Парламент Казахстана не поддержал отказ от алкотестеров

Сенатор Парламента РК Марат Кожаев прокомментировал предложение об отказе от использования алкотестеров для проверки водителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее депутат Мажилиса Мурат Абенов высказывал мнение о необходимости пересмотра практики применения алкотестеров, указывая на случаи использования неисправных приборов и спорные процедуры освидетельствования.

В свою очередь, Марат Кожаев заявил, что действующая система контроля за состоянием водителей за рулем является необходимой и не требует отмены.

— Алкотест — это старое правило техники безопасности и правил дорожного движения. Если человек болен или у него показывает положительный тест, у него есть право объяснить, что у него, например, больной желудок или что он принимает определенные лекарства. В этом нет проблемы. Экспертиза может все показать, — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что процедура проверки водителей уже доказала свою эффективность на практике.

— Нет необходимости убирать алкотестер. Это хорошее правило, есть практика применения. Наш народ сам все хорошо понимает. Если слушать всех подряд, получится, что все выпили кумыс и стали пьяными. Но нет же людей, которых задержали за распитие кумыса, — добавил Кожаев.

Сенатор отметил, что граждане должны строго соблюдать требования законодательства и не искать способы ухода от ответственности.

