Парламент Ирана подготовил законопроект о регулировании судоходства в Ормузском проливе

План управления Ормузским проливом является долгосрочной инициативой, сопоставимой по значимости с национализацией нефтяной отрасли, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Об этом заявил председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана Ибрагим Азизи в интервью информационному агентству Молодежного клуба журналистов (YJC).

Азизи подчеркнул, что законопроект, подготовленный в парламенте Ирана и предусматривающий новые правила регулирования судоходства в Ормузском проливе, является всеобъемлющим и тщательно проработанным документом.

План, разработанный для обеспечения безопасности и развития Персидского залива и Ормузского пролива, является такой же долгосрочной инициативой, как и национализация нефти, — сказал Азизи.

Он отметил, что Иран реагирует на угрозы, исходя из национальных интересов страны, а также придерживается разумной политики в регионе.

Ранее Иран закрыл Ормузский пролив для всех судов.