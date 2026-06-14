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    Парламент Ирана подготовил законопроект о регулировании судоходства в Ормузском проливе

    План управления Ормузским проливом является долгосрочной инициативой, сопоставимой по значимости с национализацией нефтяной отрасли, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    За последние сутки через Ормузский пролив прошли 25 судов — КСИР Ирана
    Фото: Anadolu

    Об этом заявил председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана Ибрагим Азизи в интервью информационному агентству Молодежного клуба журналистов (YJC).

    Азизи подчеркнул, что законопроект, подготовленный в парламенте Ирана и предусматривающий новые правила регулирования судоходства в Ормузском проливе, является всеобъемлющим и тщательно проработанным документом.

    План, разработанный для обеспечения безопасности и развития Персидского залива и Ормузского пролива, является такой же долгосрочной инициативой, как и национализация нефти, — сказал Азизи.

    Он отметил, что Иран реагирует на угрозы, исходя из национальных интересов страны, а также придерживается разумной политики в регионе.

    Ранее Иран закрыл Ормузский пролив для всех судов.

    Иран Мировые новости Ормузский пролив
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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