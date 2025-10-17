Парламент Греции одобрил 13-часовой рабочий день
Парламент Греции, несмотря на ожесточенное сопротивление и общенациональные забастовки, одобрил спорный законопроект о труде, который позволит ввести 13-часовой рабочий день, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Голосование в четверг поддержали депутаты от правящей правоцентристской партии «Новая демократия», при этом левоцентристская партия ПАСОК, которая сейчас является главной оппозицией, проголосовала против законопроекта, а левая партия СИРИЗА воздержалась.
Согласно новому закону, лимит годовой сверхурочной работы по-прежнему сохраняется на уровне 150 часов. Кроме того, стандартная 40-часовая рабочая неделя также остается в силе.
Правительство настаивает на том, что продление рабочего дня является необязательным, касается только частного сектора и может применяться только до 37 дней в году.
Кроме того, сторонники утверждают, что закон дает работникам возможность работать дольше у одного работодателя, а не совмещать работу на нескольких работах с частичной занятостью, и это участие останется добровольным.
Однако оппозиционные партии обвиняют правительство в ущемлении прав трудящихся и «возвращении страны в трудовой средний возраст». Они утверждают, что греческие рабочие уже работают дольше, чем большинство европейцев, зарабатывая при этом меньше и все еще «с трудом сводят концы с концами».
Профсоюз работников государственного сектора ADEDY заявил, что гибкий рабочий график на практике означает «отмену восьмичасового рабочего дня, разрушение семейной и общественной жизни и легализацию чрезмерной эксплуатации».
В этом месяце профсоюзы провели две всеобщие забастовки с требованием отменить законопроект, что привело к остановке общественного транспорта и предоставления услуг.
Напомним, в 2024 году Греция ввела шестидневную рабочую неделю для некоторых отраслей промышленности в попытке стимулировать экономический рост.