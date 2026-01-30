Парламент Франции отменил юридическую концепцию «супружеского долга»
Национальное собрание Франции единогласным решением отменило юридическое понятие «супружеский долг», передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на телекомпанию «BFMTV».
Во Франции 28 января Национальное собрание (нижняя палата парламента) единогласно проголосовало за принятие закона, который официально закрепляет отсутствие обязанности «супружеского долга» (devoir conjugal) в браке.
Это означает, что брак не создает никакой юридической обязанности супругов вступать в сексуальные отношения. Закон уточняет формулировку в Гражданском кодексе: «сообщество жизни» (communauté de vie) не создает для супругов никакой юридической обязанности иметь сексуальные отношения.
Сам термин «супружеский долг» никогда прямо не был закреплен в Гражданском кодексе Франции. Однако старая судебная практика иногда трактовала обязанность «сообщества жизни» и «взаимного уважения и верности» (ст. 212 Кодекса) как подразумевающую регулярные сексуальные отношения. В результате в некоторых делах о разводе отказ от секса, особенно длительный и без уважительных причин, мог квалифицироваться как серьезная супружеская вина (faute), что влияло на раздел имущества, алименты и т. д.
Авторы инициативы указывали, что подобное толкование фактически превращает «супружеский долг» в юридическую обязанность вступать в половые отношения.
Инициативу об исключении такого подхода выдвинула левая партия «Непокорившаяся Франция» (La France insoumise, LFI). Как заявляла в марте 2025 года депутат от LFI Сара Легрен, цель закона — предотвратить «абсурдное и опасное прочтение» Гражданского кодекса в бракоразводных процессах.
После одобрения парламентом закон подлежит подписанию и официальному обнародованию президентом Франции.
Законопроект был внесен после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в 2024 году. Поводом стало дело, в котором французский суд признал женщину виновной в распаде брака из-за прекращения сексуальных отношений с супругом. ЕСПЧ встал на сторону заявительницы, указав, что концепция «супружеского долга» нарушает право на сексуальную свободу и личную автономию.