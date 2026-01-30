Парламент Франции отменил юридическую концепцию «супружеского долга»

Во Франции 28 января Национальное собрание (нижняя палата парламента) единогласно проголосовало за принятие закона, который официально закрепляет отсутствие обязанности «супружеского долга» (devoir conjugal) в браке.

Это означает, что брак не создает никакой юридической обязанности супругов вступать в сексуальные отношения. Закон уточняет формулировку в Гражданском кодексе: «сообщество жизни» (communauté de vie) не создает для супругов никакой юридической обязанности иметь сексуальные отношения.

Сам термин «супружеский долг» никогда прямо не был закреплен в Гражданском кодексе Франции. Однако старая судебная практика иногда трактовала обязанность «сообщества жизни» и «взаимного уважения и верности» (ст. 212 Кодекса) как подразумевающую регулярные сексуальные отношения. В результате в некоторых делах о разводе отказ от секса, особенно длительный и без уважительных причин, мог квалифицироваться как серьезная супружеская вина (faute), что влияло на раздел имущества, алименты и т. д.

Авторы инициативы указывали, что подобное толкование фактически превращает «супружеский долг» в юридическую обязанность вступать в половые отношения.

Инициативу об исключении такого подхода выдвинула левая партия «Непокорившаяся Франция» (La France insoumise, LFI). Как заявляла в марте 2025 года депутат от LFI Сара Легрен, цель закона — предотвратить «абсурдное и опасное прочтение» Гражданского кодекса в бракоразводных процессах.

После одобрения парламентом закон подлежит подписанию и официальному обнародованию президентом Франции.

Законопроект был внесен после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в 2024 году. Поводом стало дело, в котором французский суд признал женщину виновной в распаде брака из-за прекращения сексуальных отношений с супругом. ЕСПЧ встал на сторону заявительницы, указав, что концепция «супружеского долга» нарушает право на сексуальную свободу и личную автономию.