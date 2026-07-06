Парламент Франции отклонил вотум недоверия правительству

Национальное собрание Франции отклонило резолюцию о недоверии правительству Себастьена Лекорню, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

За резолюцию проголосовали 132 депутата. Для отставки правительства сторонникам вотума недоверия необходимо было набрать 289 голосов.

— Резолюция о недоверии не принята, — заявила спикер Национального собрания Яэль Брон-Пиве.

Инициаторами резолюции выступили левые партии. Они сочли недостаточными меры кабмина по подготовке к экстремальной жаре, а также обвинили правительство в бездействии по вопросам изменения климата.

Ранее сообщалось о том, что масштабные лесные пожары продолжаются во Франции, Испании, Португалии и Греции, вынуждая власти проводить массовые эвакуации и привлекать тысячи спасателей к борьбе с огнем.