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    Парламент Франции отклонил вотум недоверия правительству

    Национальное собрание Франции отклонило резолюцию о недоверии правительству Себастьена Лекорню, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Парламент Франции отклонил вотум недоверия правительству
    Фото: ТАСС

    За резолюцию проголосовали 132 депутата. Для отставки правительства сторонникам вотума недоверия необходимо было набрать 289 голосов.

    — Резолюция о недоверии не принята, — заявила спикер Национального собрания Яэль Брон-Пиве.

    Инициаторами резолюции выступили левые партии. Они сочли недостаточными меры кабмина по подготовке к экстремальной жаре, а также обвинили правительство в бездействии по вопросам изменения климата.

    Ранее сообщалось о том, что масштабные лесные пожары продолжаются во Франции, Испании, Португалии и Греции, вынуждая власти проводить массовые эвакуации и привлекать тысячи спасателей к борьбе с огнем.

    Климат Франция Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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