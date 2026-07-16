Парламент Франции одобрил закон о помощи в добровольном уходе из жизни

Национальное собрание Франции после многолетних дебатов приняло закон о помощи в добровольном уходе из жизни. За документ проголосовал 291 депутат, против — 241, передает Kazinform со ссылкой на BBC .

Теперь закон направят на рассмотрение Конституционного совета Франции. Только после его одобрения документ вступит в силу.

Согласно закону, обратиться за помощью в добровольном уходе из жизни смогут совершеннолетние граждане Франции, страдающие неизлечимыми заболеваниями на последней стадии, сопровождающимися постоянными и невыносимыми физическими или психологическими страданиями.

После обращения пациента врачи должны принять решение в течение 15 дней. Затем предусмотрен двухдневный период для окончательного подтверждения решения. Если пациент физически способен, он самостоятельно вводит смертельный препарат. В противном случае процедуру проводит врач или медсестра. Окончательное согласие пациента в день процедуры должен подтвердить лечащий врач.

Закон вызвал ожесточенные споры во Франции. Его поддерживает президент Эмманюэль Макрон, однако против выступают католическая церковь, часть медицинского сообщества и многие представители правых партий. Критики также считают, что двухдневный срок на окончательное решение слишком короткий.

По данным опросов, большинство французов поддерживают предоставление неизлечимо больным права выбора между паллиативной помощью и добровольным уходом из жизни.

Эвтаназия уже легализована в Испании, Нидерландах и Бельгии. В Германии и Италии помощь в добровольном уходе из жизни декриминализована, но отдельного закона о ее легализации пока нет.

Как сообщалось ранее, число случаев Эболы в ДР Конго превысило 2000.