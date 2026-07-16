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    Парламент Франции одобрил закон о помощи в добровольном уходе из жизни

    Национальное собрание Франции после многолетних дебатов приняло закон о помощи в добровольном уходе из жизни. За документ проголосовал 291 депутат, против — 241, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

    эвтаназия
    Фото: Fernando Zhiminaicela/Pixabay

    Теперь закон направят на рассмотрение Конституционного совета Франции. Только после его одобрения документ вступит в силу.

    Согласно закону, обратиться за помощью в добровольном уходе из жизни смогут совершеннолетние граждане Франции, страдающие неизлечимыми заболеваниями на последней стадии, сопровождающимися постоянными и невыносимыми физическими или психологическими страданиями.

    После обращения пациента врачи должны принять решение в течение 15 дней. Затем предусмотрен двухдневный период для окончательного подтверждения решения. Если пациент физически способен, он самостоятельно вводит смертельный препарат. В противном случае процедуру проводит врач или медсестра. Окончательное согласие пациента в день процедуры должен подтвердить лечащий врач.

    Закон вызвал ожесточенные споры во Франции. Его поддерживает президент Эмманюэль Макрон, однако против выступают католическая церковь, часть медицинского сообщества и многие представители правых партий. Критики также считают, что двухдневный срок на окончательное решение слишком короткий.

    По данным опросов, большинство французов поддерживают предоставление неизлечимо больным права выбора между паллиативной помощью и добровольным уходом из жизни.

    Эвтаназия уже легализована в Испании, Нидерландах и Бельгии. В Германии и Италии помощь в добровольном уходе из жизни декриминализована, но отдельного закона о ее легализации пока нет.

    Как сообщалось ранее, число случаев Эболы в ДР Конго превысило 2000.

    Франция В мире Заболевания Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор