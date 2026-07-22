Парламент Франции одобрил пожизненное заключение для серийных педофилов

Депутаты Национального собрания Франции одобрили введение пожизненного заключения для лиц, совершивших серийные изнасилования несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, передает Kazinform со ссылкой на Armenpress .

По данным Agence France-Presse, соответствующую меру поддержали 258 депутатов, против высказались 84 парламентария. Поправка была повторно вынесена на голосование перед рассмотрением в целом законопроекта о защите детей.

Первоначально инициатива была отклонена в ходе голосования, состоявшегося несколькими днями ранее. Представители левых политических сил выступили против, заявив, что это репрессивная мера, призванная скрыть нехватку ресурсов на расследования и предотвращение сексуального насилия.

Повторное голосование прошло на фоне резонансного дела об убийстве 11-летней школьницы Лианны на юго-западе Франции. По информации СМИ, в середине июля обвинения в изнасиловании и убийстве девочки были предъявлены главному подозреваемому Жерому Барелле.

Напомним, Франция первой в Европе запретила соцсети детям младше 15 лет.