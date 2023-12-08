Парламент Дании поддержал запрет на сжигание Корана

Парламент Дании проголосовал за запрет «неподобающего обращения с текстами, имеющими большое религиозное значение для признанного сообщества верующих», то есть в том числе акций со сжиганием Корана. Прямая трансляция велась на сайте Danmarks radio, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Закон был принят 94 голосами «за» и 77 голосами «против». Он вступит в силу через семь дней. Новый закон объявляет преступлением ненадлежащее обращение с важными религиозными текстами, такими как Коран или Библия. Его нарушение грозит лишением свободы сроком до двух лет.

Правительство Дании в конце октября представило изменения в законодательство, ужесточающие ответственность за такие действия. Решение датских властей об ужесточении ответственности за кощунственные акции в отношении религиозных святынь было принято в связи со случаями сожжения Корана. Власти страны характеризуют их как «систематические глумления, которые среди прочего способствовали росту террористической угрозы в Дании».

На начальной стадии работы над законопроектом о криминализации «неподобающего обращения с текстами, имеющими большое религиозное значение для признанного сообщества верующих», было проведено широкое общественное обсуждение.

В законопроекте упоминались только тексты, имеющие большое религиозное значение, хотя изначально предполагалось, что в него должны войти объекты с таким значением. Документ затрагивал только религиозные общины, которые зарегистрированы в согласии с соответствующим законом и признаны национальной церковью. Однако изначально предлагалось распространить действие нового законопроекта на все без исключения религиозные общины.

Комментарий к нему уточнял, что запрет не затронет произведения искусства, в которых ненадлежащее обращение является «незначительной частью более крупного произведения». Этот комментарий был добавлен в ответ на открытое письмо более чем 500 подписантов, в том числе деятелей культуры и публицистов. Они сочли новый закон «атакой не только на искусство, политическое самовыражение и свободную прессу, но и на [датское] свободное, демократическое общество».

В комментарии также указано, что оправдание «неподобающего обращения с текстами, имеющими большое религиозное значение», не будет считаться уголовным преступлением. Через три года новому закону будет дана оценка.

По данным датской полиции, с 21 июля по 24 октября в стране прошли 483 демонстрации с сожжением книг или флагов. Служба разведки Дании отмечает, что сожжения Корана способствовали росту числа угроз, в связи с чем «террористическая угроза [в стране] усугубилась и достигла еще более высокого уровня».

Напомним, такие акции проходили в Швеции, Дании и Нидерландов еще с прошлого года. Тогда Управление по делам религий Турции возмутилось из-за подобных инцидентов в Стокгольме и Гааге. Главная прокуратура Анкары даже возбудила уголовное дело в отношении тех, кто ранее совершал акты по сожжению Корана в Швеции, Дании и Нидерландах. В Пакистане отреагировали на это акциями сожжения церквей.