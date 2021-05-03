Парламент Армении не избрал премьер-министра

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Национальное собрание Армении на голосовании в понедельник не избрало премьер-министра. Голосование носило технический характер и обусловлено установленной законодательством процедурой роспуска Парламента для проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Национальном собрании Армении состоялось специальное заседание, обусловленное недавней отставкой премьер-министра Никола Пашиняна. На повестке заседания стоял вопрос избрания главы Кабмина. Единственным кандидатом правящей фракцией «Мой шаг» был выдвинут и.о. премьера Никол Пашинян.

По итогу заседания 75 депутатов от голосования воздержались, 3 – проголосовали против, 1 – за. Таким образом в рамках политических договоренностей с парламентской оппозицией, для проведения внеочередных парламентских выборов 20 июня с.г. кандидатура Пашиняна не была поддержана.

Предусмотренный законодательством второй этап голосования состоится 10 мая с.г.

Напомним, в Армении после подписания трехсторонних заявлений о прекращении военных действий в Карабахе сложилась напряженная внутриполитическая ситуация. Оппозиция проводила уличные акции с требованием к премьер-министру покинуть свой пост. На этом фоне после консультаций с президентом страны парламентские фракции пришли к соглашению о проведении 20 июня с.г. внеочередных парламентских выборов.

Действующая Конституция Армении предусматривает конкретную процедуру проведения внеочередных парламентских выборов, первым этапом которой является отставка действующего главы правительства. После отставки премьер-министра Парламент страны дважды проводит голосование по новому кандидату на пост главы Кабмина. В случае, когда Парламент дважды не избирает нового премьера, Национальное собрание Армении распускается в силу права. После этого проходят парламентские выборы.

Отставка премьер-министра Никола Пашиняна состоялась 25 апреля.

Внеочередные парламентские выборы в Армении ожидаются 20 июня 2021 года.