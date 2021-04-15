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    12:37, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Парковку уберут перед Парком Первого Президента в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На презентации по планам развития Алматы в 2021 году с участием акима Бакытжана Сагинтаева было представлено, как будет выглядеть имени Парк Первого Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все-таки мы позиционируем город зеленым, а на первое место мы выставляем автомобили, поэтому было принято решение перевести стоянку перед Парком Первого Президента в зеленую аллею с освещением, с хорошими скамейками и Парк Первого Президента уже позиционировать и показывать, что направленность Алматы это все-таки зеленая экономика, развитие зеленых насаждений и придание городу статуса зеленого», - сказал руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов.

    Напомним, ранее стало известно, как изменится набережная озера Сайран в Алматы.

    Также планируется построить уникальный мост по аль-Фараби длиной более километра.


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