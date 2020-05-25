+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 32 °С
Алматы: 28 °С
USD 414.46 EUR 451.35
RUB 5.77 CNY 58.12
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Парковки у рынков заработают 1 июня в Алматы

25 Мая 2020 18:07
Поделиться:
Парковки у рынков заработают 1 июня в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по распоряжению акимата с 1 июня возвращаются к работе непродовольственные рынки, вместе с тем начинают свою работу и платные парковки площадочного типа, которые обслуживают весь машинопоток на рынках Северного кольца, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Almaty Parking.

Основные цели и задачи платных площадочных парковок:

• Упразднение хаотичной стоянки автомобилей благодаря соблюдению всех международных нормативов.

• Поддержание высокой оборачиваемости парковочных мест и увеличение доступности свободных парковок для посетителей рынков и ТЦ.

• Стимулирование автовладельцев ответственнее подходить к планированию личного времени на общественных городских парковках.

• Поддержание правопорядка на территории парковок для комфорта и удобства всех автовладельцев.

Все абонементы площадочных парковок будут автоматически продлены на весь период длительности нерабочего режима.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Транспорт, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Малика Мурсалимова
Малика Мурсалимова
954-047
rusred@inform.kz

Архив