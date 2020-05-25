Парковки у рынков заработают 1 июня в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по распоряжению акимата с 1 июня возвращаются к работе непродовольственные рынки, вместе с тем начинают свою работу и платные парковки площадочного типа, которые обслуживают весь машинопоток на рынках Северного кольца, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Almaty Parking.
Основные цели и задачи платных площадочных парковок:
• Упразднение хаотичной стоянки автомобилей благодаря соблюдению всех международных нормативов.
• Поддержание высокой оборачиваемости парковочных мест и увеличение доступности свободных парковок для посетителей рынков и ТЦ.
• Стимулирование автовладельцев ответственнее подходить к планированию личного времени на общественных городских парковках.
• Поддержание правопорядка на территории парковок для комфорта и удобства всех автовладельцев.
Все абонементы площадочных парковок будут автоматически продлены на весь период длительности нерабочего режима.
- Карантин: в каких случаях казахстанцы могут выехать из страны
- ДТП на блокпосте в Алматы: пьяный водитель не полицейский
- Новым способом проверяют документы в пограничных пунктах контроля
- Четыре условия для снятия карантина в Алматы назвали в акимате
- Плюс 106: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 4506
- Заболеваемости среди школьников и учителей фактически нет – Минздрав о коронавирусе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана