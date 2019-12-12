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Парковки могут стать платными в ночное время в Алматы

12 Декабря 2019 20:05
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Парковки могут стать платными в ночное время в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ночной тариф на платные парковочные места от «А-Паркинг» хотят ввести в Алматы. Об этом на общественных слушаниях рассказал заместитель руководителя управлении городской мобильности Канат Байгоныров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как известно, платные парковки по городу работают с 8 до 19 часов.

«Сейчас мы рассматриваем не только дневной, но и ночной тариф (с 19:00 до 08:00 утра). То есть это означает не 100 тенге в час, а 100 или 50 тенге в целом за ночь. Это приведет к тому, что люди будут платить не «жилеточнику», а паркомату», - сказал Канат Байгоныров.

По его словам, эта мера поможет избавиться от «жилеточников», которые собирают деньги с автовладельцев. Данное предложение еще на стадии обсуждения.

В ходе общественного слушания были подняты вопросы не только введения дифференцированного тарифа оплаты, но и выделения земельных участков под «перехватывающие» многоуровневые паркинги в местах пересадки на общественный транспорт.

Представители управления городской мобильности пояснили, что тариф на парковку будет зависеть от нескольких факторов.

«За рубежом тариф меняется в зависимости от территориальной загруженности, длительности стоянки (чем дольше стоит автомобиль, тем выше почасовой тариф), в зависимости от загруженности по дням и часам. Мы будем дифференцировать тариф постепенно, поскольку этому должна предшествовать большая аналитическая работа и деятельность по развитию общественного транспорта и инфраструктуры для микромобильного транспорта», - пояснил Канат Байгоныров.

На 2020 год планируется введение дифференцированного тарифа оплаты парковки в зависимости от загруженности парковочной зоны, в 2021-м планируется сделать привязку к длительности стоянки автомобиля, а в 2022 году будет рассмотрена возможность дифференциации тарифа в зависимости от загруженности по дням недели и времени суток.

На въезде в город будут выделены земельные участки под перехватывающие парковки для обеспечения въезжающим в город пересадки на общественный транспорт.

Кроме того, в настоящее время ведется работа по обновлению правил организации платных парковок. Правила планируется разделить на 2 вида: в собственно правилах организации автопарковок будет регламентирован порядок организации всех типов парковок независимо от права собственности.

Второй документ будет касаться только коммунальных парковок, организованных исполнительным органом города Алматы на государственной земле и преследующих цель решить вопрос загруженности дорожно-транспортной сети города. Текст правил будет представлен на рассмотрение Общественного совета Алматы до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что в будущем тарифы на дневные парковки могут подорожать.

В системе «А-Паркинг» сейчас по городу 11 683 парковочных места, из которых 6109 паркомест тротуарного типа (вдоль дорог, которые работают с 08:00 до 19:00 часов) и 5574 паркоместа площадочного типа (платные 24 часа в сутки со шлагбаумами).

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Ключевые слова: Алматы, Транспорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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