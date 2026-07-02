Тарифы на парковку изменятся в аэропорту Астаны: сколько будет стоить час

С 1 августа в аэропорту Астаны изменятся тарифы на краткосрочную парковку, при этом появятся новые недорогие места для длительной стоянки, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Астаны, сейчас ведется подготовка дополнительных парковочных зон, предназначенных для длительного хранения автомобилей. Стоимость размещения транспорта на таких парковках составит 100 тенге в час.

В аэропорту отметили, что для посетителей также продолжит работать бесплатная парковочная зона, рассчитанная на 100 автомобилей.

При этом с 1 августа 2026 года стоимость краткосрочной парковки увеличится с 200 до 300 тенге за час.

В пресс-службе подчеркнули, что действующий тариф не пересматривался с 2023 года.

— Стоимость парковки составит 300 тенге за один час, что на 100 тенге выше действующего тарифа. До настоящего времени стоимость парковки в размере 200 тенге в час оставалась неизменной с 2023 года, несмотря на рост эксплуатационных расходов, увеличение затрат на содержание парковочной инфраструктуры и проведение мероприятий по ее модернизации, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Вместе с тем для отдельных категорий граждан сохраняются льготы. От оплаты парковки по-прежнему освобождаются лица с инвалидностью I и II групп, ветераны боевых действий на территории других государств, а также граждане, имеющие статус участников ликвидации последствий испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.

В аэропорту добавили, что развитие парковочной инфраструктуры позволит повысить комфорт пассажиров, оптимизировать транспортные потоки на привокзальной территории и предоставить автомобилистам больше вариантов парковки в зависимости от их потребностей.

Ранее Минпром РК опроверг слухи о запрете парковки возле домов с 1 июля.